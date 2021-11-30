Экс-возлюбленная Павла Табакова назвала его внебрачную дочь в честь аэропорта Майами, в котором они расстались

Павел Табаков с дочкой Мией. Фото: Инстаграм.

Наследник знаменитой актерской семьи Павел Табаков стал отцом в августе 2020 года. Первенца – дочку Мию - ему родила 26-летняя актриса Софья Синицына. Почти год Павел скрывал эту информацию от поклонников. Видимо, потому что на матери своего ребенка 26-летний актер так и не женился. Павел и Софья сошлись на съемках драмы «Как я стал...» в 2017 году. После этого их часто видели вдвоем. В 2019 году Табаков и Синицына вместе отдыхали в Майами. А в следующем году на свет появилась их дочь. В Инстаграме Софья раскрыла секрет странного имени своей дочки. Оказывается, актриса назвала Мию… в честь аэропорта Майами (MIA) в США.

Раньше Софья никогда не делилась подробностями своего романа с Табаковым. А сегодня в сторис вдруг рассказала, что именно она стала инициатором их разрыва. О том, что их отношения закончены, Синицына объявила бойфренду в аэропорту Майами в конце их отпуска.

- Кто не знает, Мия названа в честь аэропорта города Майами в США, где я сказала Табакову, что наш курортный романчик закончен, - поделилась с поклонниками в своем микроблоге Синицына.

Софья Синицына раскрыла тайне редкого имени дочки. Фото: Инстаграм.

О том, что она ждет ребенка от сына Табакова, Синицына публично не сообщала. С самого рождения Мии актриса публиковала снимки девочки в Инстаграме, однако никогда не упоминала, кто ее отец. Новость о появлении девочки на свет стала сюрпризом даже для ее бабушки Марины Зудиной. О том, что у Павла есть ребенок, актриса узнала далеко не сразу.

- Для меня ее рождение было полной неожиданностью. Я узнала об этом уже после ее рождения, - рассказывала Зудина.

По словам знакомых, Павел снял для Софьи и дочки квартиру в центре Москвы на Патриарших прудах и помогает им финансово. С Мией Табаков старается видеться регулярно и по мере возможности принимает участие в ее воспитании. У девочки есть няня, которая присматривает за малышкой, пока ее мама отлучается по своим делам.

Павел и Софья сошлись на съемках драмы «Как я стал...» в 2017 году. Фото: Инстаграм.

- Ради дочки они и сегодня продолжают встречаться. Павел деньги Софье дает, все, что нужно ребенку, оплачивает. То есть не отмахнулся от ребенка, а ведет себя ответственно. Жениться пока не готов. А Софья, похоже, надеется, что он нагуляется, остепенится и созреет для полноценной семьи, - рассказывал знакомый семьи «Комсомольской правде».

Сам Павел признавался, что испытывает к маме Мии дружеские чувства, но они не живут под одной крышей.

- Конечно, я готов, что что-то обо мне станет известно, но что говорить, если эта ситуация очень сложная для всех - мы дружим, но не живем вместе, - сообщил актер.

С самого рождения Мии актриса публиковала снимки девочки в Инстаграме, однако никогда не упоминала, кто ее отец. Фото: Инстаграм.

Новости о его дочери поклонники в основном узнают от Марины Зудиной. Актриса – любящая бабушка, она часто делится в Инстаграме фотографиями внучки. На днях, например, Зудина поздравила подписчиков с Днем матери. В семейный праздник Марина поделилась умилительным снимком своего сына и внучки. На фото Павел держит дочь на руках, глядя на нее с большой нежностью, а годовалая кроха отвечает ему внимательным взглядом.

- Самое большое счастье для меня - видеть, с какой нежностью любимые тобой относятся друг к другу. И материнство неразрывно связано с мужчинами, поэтому единственное и основное пожелание в День Матери - не бойтесь влюбляться и любить, потому что дети, рожденные в любви, - это ни с чем не сравнимое счастье! – подписала снимок 56-летняя актриса.