Зря надеется: Ким Кардашьян не собирается возрождать свой брак с Канье Уэстом

Канье Уэст мечтает вернуть Ким Кардашьян. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На днях Канье Уэст публично заявил, что собирается вернуть любовь Ким Кардашьян и вновь воссоединиться с ней. А теперь стало известно, что об этом думает сама Ким. Оказалось, в отличие от экс-супруга Кардашьян вовсе не стремится возродить их брак.

- Не заблуждайтесь, Ким не собирается возвращаться к Канье. Она не давала ему никаких намеков на возможное продолжение отношений. Их брак был окончен, когда она подала на развод, - рассказал инсайдер изданию «HollywoodLife».

О том, что он мечтает вернуть Ким Канье заявил на ежегодном благотворительном мероприятии в Лос-Анджелесе в честь Дня благодарения, которое в США отмечается 25 ноября. Выступая с речью, Уэст покаялся перед женой и признался, что намерен вернуть ее. Музыкант рассказал, что сделал много ошибок, но сейчас он хочет загладить свою вину и сохранить брак с Ким Кардашьян.

- Ошибки, допущенные в отношениях, можно искупить. Я совершал ошибки. Я публично делал вещи, которые были неприемлемы для меня как для мужа. Но прямо сейчас я здесь, чтобы все изменить, - заявил Уэст.

Рэпер сообщил, что приложит все усилия, чтобы его семья вновь воссоединилась.

- Если враг сможет разлучить нас с Ким, найдутся миллионы семей, которые будут полагать, что это нормально. Но когда Бог воссоединит нас с Ким, это повлияет на миллионы семей. Они увидят, что могут пройти через все трудности, которые были происками дьявола, чтобы они страдали, - отметил музыкант.

Канье рассказал, что он уже переехал в дом, расположенный по соседству с особняком, в котором живет Ким. Музыкант сделал это, чтобы как можно больше времени проводить с детьми - восьмилетней Норт, пятилетним Сейнтом, трехлетней Чикаго и двухлетним Псалмом. Но этого, по мнению Канье, недостаточно, ему «нужно вернуться домой».

Супруги подали на развод в феврале. Фото: Инстаграм.

Ранее Канье и Ким не раз видели вместе: папарацци даже сфотографировали, как экс-супруги ужинают вместе. Это породило слухи о том, что они хотят воссоединиться.

Ранее в прессе всплыли скандальные подробности их развода. Оказывается, музыкант в браке не хранил верность своей жене. Источник из окружения знаменитой пары сообщил, что Канье изменил Ким с певицей из списка звезд первой величины. Это произошло сразу после рождения их среднего сына Сейнта. Для окружения Канье не было секретом, что он регулярно изменял Ким. Рэпер сам хвастался приятелям тем, что спит с фанатками.

- Во время своего тура «Saint Pablo Tour» он крутился перед своей командой, признаваясь, что спал с девушками за спиной Ким, - сообщил источник.

Напомним, Кардашьян подала на развод с Уэстом в феврале этого года после семи лет брака. В заявлении Ким попросила суд предоставить им с мужем совместную опеку над детьми.