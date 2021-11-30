Ставим на даму: Американцы высказались о кандидатурах следующего президента страны

Американские демократы хотят видеть Камалу Харрис следующим президентом. Фото: REUTERS

В США провели опрос с целью выяснить, кого из представителей Демократической партии хотели бы видеть американцы в кресле президента в том случае, если Байден не будет выставлять свою кандидатуру на следующих выборах.

Во главе списка с большим отрывом оказались Мишель Обама и Камала Харрис.

Несмотря на неоднократные заверения действующего главы государства Джо Байдена о его намерении баллотироваться на второй срок в 2024 году, многих американцев терзают сомнения по этому поводу: как-никак, а на сегодняшний день Байден является самым пожилым президентом США, приведенным к присяге. А в 2024 году, на момент выборов ему останется всего пара недель до 83-го дня рождения.

И уже сейчас в Америке решили выяснить, за кого из демократов граждане готовы отдать свои голоса, если Байден сойдет с дистанции.

Результат многих удивил: с большим отрывом во главе списка оказались нынешний вице-президент Камала Харрис и бывшая первая леди США Мишель Обама, набравшие 13% и 10% симпатий избирателей соответственно.

Все остальные кандидаты, среди которых: бывший мэр одного из городков, а ныне министр транспорта США Пит Бутиджич, открытый гей, вышедший замуж за школьного учителя; экс-мэр Нью-Йорка, миллиардер Майкл Блумберг, будучи демократом баллотировавшийся на пост градоначальника от Республиканской партии, а потом снова сменивший партийную принадлежность; сенатор Берни Сандерс, ратующий за легализацию каннабиса и рьяно отстаивающий права ЛГБТ-сообщества, а также другие не менее достойные демократы значительно отстали от темнокожих дам, набрав не более 5% голосов респондентов каждый.

Вместе с тем сама Мишель Обама неоднократно заявляла, что не планирует выставлять свою кандидатуру на президентских выборах.

– Я бы не стала просить своих детей возвращаться в Белый дом снова, потому что, когда вы баллотируетесь на высокий пост, это касается не только вас. Это затрагивает всю вашу семью, – заявила бывшая первая леди в 2017 году на фоне упорных разговоров о возможном участии в президентской гонке 2020 года.