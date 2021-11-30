У потенциального кандидата на пост президента Франции нашли молодую любовницу

Французскому журналисту Эрику Земмуру прочат участие в президентской гонке 2022 года. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Французский еженедельник Closer, не раз уличенный в публикации сплетен и копании в чужом белье и не раз становившийся объектом громких обвинений во вмешательстве в частную жизнь, заявил, что ультраправый журналист Эрик Земмур, которому прочат участие в президентской гонке 2022 года, вскоре станет отцом.

Земмур уже заявил, что подаст на издание в суд.

По мнению экспертов, 63-летний Земмур имеет шансы не только баллотироваться на пост президента Франции в следующем году, но и изрядно потрепать нервы своим оппонентам.

Неизвестно, является публикация в таблоиде попыткой опорочить немолодого публициста или просто вызвана желанием издания сделать кассу на новом во французской политике имени. Но факт остается фактом – во Франции теперь бурно обсуждают связь Земмура с его 28-летней помощницей Сарой Кнафо.

Сам Земмур, отец троих детей и благовоспитанный муж, продолжает появляться повсюду исключительно со своей ассистенткой, которую называют его правой рукой и ближайшей советницей. Например, совсем недавно политика и его помощницу заметили в Марселе.

Во Франции бурно обсуждают связь Земмура с его 28-летней помощницей Сарой Кнафо. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Статью о возможной беременности Кнафо Closer украсил фотографией, на которой пара прогуливается рука об руку.

Комментируя слухи, на своей странице в Twitter Земмур заявил, что не против публичной жизни, но абсолютно не приемлет подглядывания.

– Что бы ни случилось, всегда и везде я буду ревностно и беспощадно защищать частную жизнь – свою и своих близких. Публичной жизни – да. Подглядыванию – нет. Извращенцев мне жаль! – написал политик.