Почему Бритни Спирс 13 лет не давали выйти замуж и рожать детей

Певице Бритни Спирс исполняется 40 лет. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

«ОНА НЕСЕТСЯ НАВСТРЕЧУ САМОРАЗРУШЕНИЮ»

В начале 2008-го, когда Бритни Спирс было 26, в крупнейших новостных агентствах начали готовить на нее некрологи. Ну, просто чтобы быстро их опубликовать, когда придет известие о ее смерти. Одновременно открылся сайт WhenIsBritneyGoingToDie.com («Когда умрет Бритни»), на котором все желающие могли попытаться угадать точный день ее кончины. Победителю обещали приставку Play Station 3. Пояснение гласило: «Пару лет назад она выглядела потрясающе и была влажной мечтой любого мужчины. Но теперь Бритни по каким-то причинам несется навстречу саморазрушению». Почти сразу набралось 10 000 предсказаний на ближайшее время, сделанных посетителями сайта.

В предшествующие месяцы она вела себя крайне неадекватно. Провалила выступление на MTV Video Music Awards. Периодически появлялась на публике без нижнего белья (более чем отчетливые доказательства этого предъявили папарацци), а по дому, согласно рассказам телохранителя, разгуливала голой, абсолютно никого не стесняясь. Водила автомобиль с недействительными правами. Зачем-то побрила голову. Попала в реабилитационную клинику - и там, судя по сообщениям таблоидов, у нее случилось что-то вроде нервного срыва: она кричала «Я антихрист», нацарапала на лысой голове 666, пыталась повеситься… О том, что она много пила и употребляла наркотики, писали и раньше. Ну, в общем, коллективное бессознательное легко спроецировало на нее судьбу другой знаменитой американской блондинки, Мэрилин Монро.

Певица покидает парковку реабилитационной клиники в Беверли Хиллз, 2007 год. Фото: EAST NEWS

Но она не умерла. Уже через год с небольшим Бритни рассекала по Европе с турне «Цирк», а еще через полтора года - с другим турне, получившим смешное название Femme Fatale (это она-то - и роковая женщина? Но она честно пыхтела на сцене в черном плаще и с пистолетом). Публика в разных городах, в том числе в Москве внимательно следила за ее телодвижениями. Но все-таки приходила на концерты не ради песен с новых альбомов, а ради старых …Baby One More Time, Oops! I Did It Again и Toxic, которые стали саундтреком всей юности для родившихся в начале 80-х.

Бритни Спирс во время тура "Femme Fatale", 2011 г. Фото: EAST NEWS

Эти люди в начале 1999-го смотрели канал MTV и помнят, как на экран буквально ворвалась 17-летняя девушка с косичками. Строго говоря, голос ее трудно было назвать приятным или сильным, но на голос никто не обращал внимания: песня была такая, что через год под нее исступленно плясали солидные мужчины средних лет на корпоративных вечеринках. А сама девушка казалась воплощением красоты по-американски.

ДЕВОЧКА ПЕЛА В ЦЕРКОВНОМ ХОРЕ

Бритни родилась 2 декабря 1981 года в штате Миссисипи, в консервативной семье баптистов. Мама была учительницей, отец - строительным подрядчиком. Петь Бритни начала в церковном хоре (кстати, с того же, с госпелов, в детстве начинали Элвис Пресли, Арета Франклин и Тина Тернер). Однако родители были рады обеспечить дочке и светскую музыкальную карьеру. Уроки танца она начала брать в три года, потом все детство занималась вокалом, ее таскали по местным шоу типа «Алло, мы ищем таланты», а уже в 10 лет она попала на аналогичный телевизионный конкурс и начала сниматься в рекламе. В 11 лет ее взяли в телешоу «Клуб Микки Мауса», который, по иронии судьбы, оказался буквально рассадником будущих звезд - с ней там участвовали Кристина Агилера, Джастин Тимберлейк и Райан Гослинг. В общем, дорожка к славе была прямой и короткой.

Маленькая Бритни в телешоу «Клуб Микки Мауса». Фото: EAST NEWS

В 1998-м 16-летняя артистка начала записывать альбом «…Baby One More Timе». Заглавную песню с него к тому моменту успели отвергнуть группы Backstreet Boys и TLC - сочли совсем неинтересной. Это было большой ошибкой с их стороны. Когда в январе 1999-го песня прозвучала в исполнении Бритни, успех ее был колоссальным. Она заняла первое место в хит-парадах 22 стран (а в 2011-м журнал Billboard назвал простенький клип на нее лучшим музыкальным видео 90-х, а в 2020-м Rolling Stone объявил …Baby One More Timе лучшим дебютным синглом в истории).

C успехом песни Baby One More Timе на певицу обрушилась слава. Фото: YouTube

Несколько лет в Америке не было более популярной молодой певицы и вообще молодой женщины, чем Бритни. Ее родители и менеджмент выжимали из феномена все, что могли. Почти немедленно вышли две книги, написанные Бритни в соавторстве с мамочкой («От сердца к сердцу» и «Подарок матери»), каждый год выходили новые альбомы и проводились концертные туры, появился фильм «Перекрестки» с Бритни в главной роли, открылся ресторан ее имени, начали выходить именные духи. Информация о ее личной жизни (например, о том, как она лишилась невинности с Джастином Тимберлейком или сдуру выскочила замуж в Лас-Вегасе за друга детства - брак продлился ровно 55 часов) исправно обходила газеты всего мира.

Бритни с Джастином Тимберлейком, 2001 г. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В 2004-м она вышла замуж уже как бы всерьез, за танцора Кевина Федерлайна. Может быть, лучше было бы ей остаться с другом детства. Федерлайн не отличался высокими моральными принципами (незадолго до брака с Бритни он бросил предыдущую подружку, беременную от него уже вторым ребенком). Супружество вылилось в реалити-шоу на телевидении (Бритни потом страшно жалела о том, что подписалась на этот проект). А еще у них с Кевином родилось двое сыновей. И, похоже, молодую мать одновременно накрыли послеродовая депрессия и осознание того, что Кевин - не идеальный спутник ее жизни. В ноябре 2006-го пара подала на развод. А дальше началась вся та адская свистопляска, из-за которой показалось, что карьера Бритни, да и вся ее жизнь, безнадежно сошла с рельсов.

В 2004-м певица вышла замуж за танцора Кевина Федерлайна. Фото: EAST NEWS

«КАК ХОРОШО ПРОСТО БЫТЬ ЗДЕСЬ!»

С 2008 года Бритни - которую сочли психически нездоровой и в связи с этим недееспособной - находилась под опекой отца. Он контролировал ее полностью. Распоряжался ее деньгами, одобрял или запрещал ей те или иные поступки (решал за нее, с кем ей встречаться, когда и куда выходить из дома - по ее словам, даже «какой цвет кухонного шкафа выбрать»). С одной стороны, карьеру Бритни удалось починить, она снова начала зарабатывать миллионы, ее имя исчезло со страниц скандальной хроники, призовая приставка PlayStation так никому и не досталась. С другой - в 2019 году начали говорить о том, что Бритни живет словно в тюрьме. А в 2021 году тема опекунства над Бритни заняла центральное место в американских газетах.

Бритни Спирс с отцом, 2015 г. Фото: EAST NEWS

23 июня она выступила в суде и, чуть ли не глотая слезы, заявила: «Я врала всему миру, говоря, что у меня все в порядке и я счастлива. Но я травмирована. Я не могу заснуть». Оказалось, что ее против воли пичкали литием (этот препарат используется для лечения депрессии и биполярного аффективного расстройства), и в результате она все время «чувствовала себя пьяной, не в состоянии даже поговорить с мамой или папой». Опекуны, которых набралась уже целая команда, не разрешали ей выйти замуж за нового бойфренда, фотомодель и фитнес-тренера иранского происхождения Сэма Асгари - запрещали даже ездить вдвоем с ним в его машине. Запрещали иметь детей (не давали пойти к доктору, чтобы избавиться от внутриматочной спирали). В общем, «опекунство принесло мне куда больше вреда, чем пользы».

Америка следила за этим процессом, затаив дыхание - и в итоге 12 ноября опекунство официально было прекращено.

Америка следила за процессом об опекунстве Бритни, затаив дыхание. Фото: EAST NEWS

Сейчас Бритни Спирс ликует. Заявляет в соцсетях: «Мои молитвы оказались обалденно эффективными, ОСОБЕННО после того, как месяц назад начала принимать правильное лекарство! Черт, я теперь правда могу молиться… как же хорошо просто БЫТЬ ЗДЕСЬ! Как прекрасно, как здорово, какое теплое, пушистое чувство - когда ты терпеливо ждешь 13 лет, чтобы начать жить своей жизнью, той, которую сама выбрала, и этот момент наконец наступает!»

Но что за лекарство она нашла, и как точно звучит ее диагноз, мы по-прежнему не знаем.

ГЛАВНЫЕ ПЕСНИ БРИТНИ СПИРС

…Baby One More Time (1998)

Born to Make You Happy (1999)

Oops! ... I Did It Again (2000)

Stronger (2000)

Overprotected (2001)

I’m a Slave 4 U (2001)

Everytime (2003)

Toxic (2003)

Womanizer (2008)