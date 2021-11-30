Россия укрепит Вооруженные силы Монголии

Танк экипажа из Монголии во время этапа всеармейского конкурса "Танковый биатлон" под Москвой. Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Минобороны России поставит авиационную технику Вооруженным силам Монголии, а также поможет ей в модернизации аэродромной инфраструктуры. Об этом заявил во вторник начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов в ходе встречи с президентом Монголии Ухнагийном Хурэлсухом.

- Придаем важное значение двусторонним контактам в военно-технической сфере. Продолжаем реализацию шагов, направленных на развитие вооруженных сил Монголии. В частности, это модернизация аэродромной инфраструктуры, поставка авиационной техники, а также ремонт бронетанковой техники, - заявил на встрече Герасимов.

Встреча начальника Генерального штаба ВС РФ генерала армии Валерия Герасимова с президентом Монголии Ухнагийном Хурэлсухом прошла в рамках официального визита российского военачальника в Монголию.

Обсудив вопросы военно-технического сотрудничества, Валерий Герасимов выразил признательность за традиционное монгольское представительство в мероприятиях, организованных Минобороны России в 2021 году, в том числе и с личным участием министра обороны Гурсэдийна Сайханбаяра.

Напомним, Монголия приняла участие в IX Московской конференции по международной безопасности, в торжественном открытии Аллеи союзников советского народа в годы Великой Отечественной войны, где был представлен памятник "Союзники. Бойцы Монголии".