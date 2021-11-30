В России стартовала «Эпоха добрых дел»

Помощь другим становится лучшей инвестицией в собственное счастье. Фото: Ассоциация волонтерских центров

По статистике Минэкономразвития РФ, за последние годы количество волонтёров в нашей стране увеличилось в 5 раз. Добровольцы помогают врачам, которые сражаются с коронавирусом, работают на Олимпиадах и фестивалях молодёжи, спасают животных, ищут потерявшихся людей, поддерживают тех, кому трудно и одиноко.

- Волонтёры стали неотъемлемой частью, пожалуй, всех сфер жизни общества: от организации крупных мероприятий до оказания социальной поддержки. Экспертиза и опыт российских добровольцев высоко ценятся за рубежом, – рассказывает Ксения Разуваева, руководитель Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь).

Как бескорыстные добрые дела стали нормой жизни? Почему всё больше людей участвуют в волонтёрских проектах и гордятся этим? И как помощь другим становится лучшей инвестицией в собственное счастье?

В преддверии Дня волонтёра (отмечается ежегодно 5 декабря с 2018 года) «Комсомолка» и Федеральное агентство по делам молодёжи (Росмолодёжь) выпустили масштабный проект о добровольческом движении в стране.

«Эпоха добрых дел» рассказывает об истоках волонтёрства в современной России, объясняет, почему в стране всё больше и больше добровольцев, чем они занимаются и как присоединиться к этой огромной команде, живущей яркой и полезной жизнью.

- За несколько лет волонтёрства пришлось повидать многое. Я помогал ликвидировать последствия чрезвычайной ситуации — потопов в Краснодарском крае. Мы привозили еду старикам, о которых больше некому было позаботиться. Проводили развивающие занятия для инклюзивных деток, - вспоминает один из героев проекта, волонтёр из Краснодара Никита Костоправкин. - Когда понимаешь, что помог кому-то, на душе становится теплее и светлее.

Когда понимаешь, что помог кому-то, на душе становится теплее и светлее.Фото предоставлено Никитой Костоправкиным

В проекте каждый найдёт для себя массу интересной и полезной информации. Самые яркие вехи развития волонтёрства, захватывающие истории добровольцев со всей страны, малоизвестные факты и подробности о том, как устроено движение помощи другим изнутри и как проходила уже легендарная акция #МЫВМЕСТЕ.

Важно, что проект обновляется. Уже в начале декабря на его страницах появятся истории звёзд, которые нашли себя в добрых делах, шуточная игра для «профориентации» будущих добровольцев, а также инструкция, как стать волонтёром.

Следите за обновлениями на странице проекта: dobro.kp.ru.

ВАЖНО

С 2 по 5 декабря в Москве пройдёт Международный форум гражданского участия #МЫВМЕСТЕ.

- День волонтёра – это один из самых искренних праздников в году, с которого по уже сложившейся за последние годы традиции мы запускаем череду праздничных добровольческих акций в преддверии Нового года, - отмечает Ксения Разуваева. - Уже с завтрашнего дня начнет свою работу форум гражданского участия #МЫВМЕСТЕ - центральное событие в сфере гражданского общества год от года расширяет свои границы - на этот раз проходит под эгидой ЮНЕСКО и собирает не только добровольцев из более чем 40 стран мира, но и представителей социального ориентированного бизнеса, медиа.

Главной идеей форума станет девиз: «Партнёрство ради общих целей». На площадке мероприятия будут сконцентрированы сотни добрых дел, каждый участник сможет найти для себя доброе дело и помочь тем, кто в этом особенно нуждается здесь и сейчас.

- Центральным событием форума станет вручение Международной Премии #МЫВМЕСТЕ, учреждённой в прошлом году Президентом России в ответ на предложение участников одноименной акции взаимопомощи. Это большое событие, аналогов которому, на сегодняшний день в мире нет, - подчеркнула глава Росмолодёжи.