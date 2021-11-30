16-летний внук миллиардера, сооснователя ЮКОСА Самусева, сбежал из дома и целый день катался на Майбахе по Москве

Женщина сообщила оперативникам, что пропал ее несовершеннолетний сын 16-летний Паша (имя изменено). Фото: СОЦСЕТИ

В полицию обратилась 42-летняя Ольга Самусева, дочь миллиардера и сооснователя «ЮКОСА» Александра Львовича Самусева. Женщина сообщила оперативникам, что пропал ее несовершеннолетний сын 16-летний Паша (имя изменено). С отцом мальчика Ольга в разводе, мужчина проживает в Испании. Сам Паша учится в 10 классе в престижной Британской международной школе в Москве и проживает с именитым дедушкой в особняке в элитном поселке Архангельское на Рублевке.

Несколько дней назад подросток приехал в гости к маме, в коттедж в не менее элитном поселке Жуковка в Барвихе. В тот день между Пашей и его мамой Ольгой произошла ссора, после которой мальчик оделся, хлопнул дверью и убежал из дома. Ольга стала звонить сыну на мобильный, но Паша отключил телефон.

Женщина сразу заявила в полицию о малолетнем беглеце, сообщив оперативникам, что Паша - трудный подросток, и во время ссоры намекал матери, что хочет свести счеты с жизнью. Встревоженная женщина подняла на уши все экстренные службы, оперативники бросились на поиски сбежавшего школьника.

К счастью, история закончилась благополучно. Через несколько часов местоположение ребенка было установлено.

«Оказалось, что сразу после ссоры с мамой, 16-летний Павел созвонился с другом, который вместе с личным водителем приехал и забрал мальчика кататься по городу. Ребята катались на "Майбахе" по столице и общались. Никаких противоправных действий в отношении несовершеннолетнего Паши совершено не было. Сам он себе также не навредил. Через несколько часов подросток успокоился и сам вышел на связь с матерью, сообщив ей, что жив и здоров», - рассказал KP.ru источник в правоохранительных органах.

Дедушка юного беглеца Александр Львович Самусев - миллиардер, один из отцов основателей «ЮКОСА». Фото: gorodusinsk.ru

Примечательно, что подросток не раскрыл имя своего таинственного друга на Майбахе. Как школьникам удалось уговорить водителя ввязаться в эту авантюру - неизвестно, однако вся эта история стоила маме подростка сильных переживаний. KP.RU переговорили с мамой школьника Ольгой Самусевой, но женщина отказалась комментировать происшествие и рассказывать подробности побега ее сына. Ольга отметила только, что с Пашей все в порядке и его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Дедушка юного беглеца Александр Львович Самусев - миллиардер, один из отцов основателей «ЮКОСА». В 1991 году он стал вице-президентом и начальником управления Московской нефтяной биржи. В том же году Самусев был назначен заместителем министра топлива и энергетики РФ. Эту должность он занимал вплоть до 1994 года, когда был назначен на новый пост - заместителя министра финансов РФ. В 1996 году он стал вице-президентом по экономике и инвестиционной политике нефтяной компании «ЮКОС» и вошел в советы директоров нескольких «дочек» холдинга.

В 1997 из компании состоялся «первый масштабный уход акционеров-основателей», в числе них был Самусев, который продал 20-процентный пакет акций за 120 млн $ и часть этих денег вложил в сельское хозяйство Орловской области.

В ноябре 1998 года он возглавил ЗАО «Северная нефть». В 2000 году журнал «Компания» включил Александра Самусева в список лучших менеджеров России. Он победил в номинации «Нефтегазовая промышленность». Компания «Северная нефть», по данным СМИ, в те годы входила в пятерку лучших нефтегазовых компаний России.