Заявочная кампания Всероссийского профессионального конкурса «Флагманы образования. Школа» продлена до 10 декабря

Конкурс проводится при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации. Фото предоставлено проектом «Флагманы образования. Школа»

На сайте проекта флагманыобразования.рф уже зарегистрировались более 30 тысяч человек. Конкурс проводится при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации.

«Проект «Флагманы образования. Школа» вызвал большой интерес у педагогов, мы получили уже более 30 тысяч заявок. В последние дни наблюдается особенный всплеск регистраций, поэтому мы решили дать еще 10 дней всем желающим для подачи заявок и формирования команд, – рассказал генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей Алексей Комиссаров – Регионы-лидеры по числу регистраций каждый раз меняются. На сегодняшний день на первое место вышел Санкт-Петербург – почти 2 000 заявок, далее следуют Нижегородская область (1 315 участников), Чеченская Республика (почти 1200 заявок), Краснодарский край (1 170 заявок) и Свердловская область (805 заявок)».

Для подачи заявки на конкурс необходимо собрать команду в составе четырех сотрудников одной общеобразовательной организации: руководителей первого и второго уровня, классных руководителей, учителей-предметников.

Председатель Комитета по образованию Санкт-Петербурга Наталия Путиловская отметила: «Санкт-Петербург лидирует по числу заявок на участие в профессиональном конкурсе президентской платформы «Россия – страна возможностей». Это в очередной раз показывает высокий уровень мотивации наших педагогов, их неизменную готовность не только учить, но и учиться. Петербургская система образования постоянно совершенствуется, и главной движущей силой прогресса, безусловно, остаются учителя под руководством грамотных управленческих команд. Уверена, те навыки и опыт, которые приобретут наши участники на конкурсе, дадут очередной толчок развитию не только каждого отдельного учреждения, но и Петербургской школы в целом. Мы желаем коллегам удачи и, конечно, ждем побед!»

Есть школы, откуда зарегистрировались сразу несколько команд. Например, МБОУ «СОШ №71», г. Ижевск. Участники одной команды: заместитель директора по УВР, учитель обществознания, классный руководитель Наталья Бронникова, учитель информатики, классный руководитель Дарья Гасимова, учитель математики, классный руководитель Светлана Главатских, учитель ОБЖ и технологии Юрий Караваев. И команда в составе директора Татьяны Алимовой, учителя химии, классного руководителя Надежды Липиной, учителя английского языка Марины Южаниной, педагога дополнительного образования Наталии Третьяковой. Педагоги отметили, что участие в конкурсе – это возможность показать свои знания, умения и навыки. Дух соперничества живёт в каждом человеке, и конкурс – это доступный и мирный способ для соревнования с другими в определённой области интересов.

Заявки на конкурс поступают из всех регионов России. Треть конкурсантов – представители сельских школ. Для них участие в федеральном конкурсе большое событие.

Поселок Туманный находится в 120 километрах от Мурманска. Учатся здесь всего 15 ребят, еще 11 ходят в детский сад, который прикреплен к школе. Коллектив местного образовательного учреждения подал заявку на участие в конкурсе «Флагманы образования. Школа». От конкурса «Флагманы образования. Школа» северяне ждут многого. Для них, с тихой жизнью удаленки, это большое событие: «Можно и эмоционально разгрузиться, и нагрузиться, и компетенцию повысить, и коллектив сплачивается», – рассказала директор школы в Туманном Евгения Морфиян.

После регистрации участникам предстоит пройти дистанционное тестирование (тест общих знаний, функциональная грамотность и управленческие навыки). Затем пройдут очные полуфиналы в 8 федеральных округах России. В финале встретятся 100 команд-победителей по итогам полуфиналов.

Есть среди участников педагоги общеобразовательных учреждений для детей с ограниченными возможностями здоровья. Команда ГБОУ «Школа-интернат №31» из Санкт-Петербурга. Участники: заместитель директора по воспитательной работе Ирина Воропаева, учитель-дефектолог Светлана Шипулина, классный руководитель, учитель ИЗО Татьяна Круглякова, классный руководитель, учитель русского языка и литературы Маргарита Яшкута.

«Миссия нашей школы – ориентированность на сохранение роли доступного качественного образования как важнейшего условия успешной социализации каждого ребёнка в современном обществе независимо от степени выраженности ограниченности здоровья. Наша команда – это содружество квалифицированных, заинтересованных, креативных и влюблённых в профессию единомышленников, которые делают всё для того, чтобы жизнь детей с нарушением слуха становилась качественнее, а значит, счастливее. «Флагманы образования. Школа» – это уникальный конкурс педагогического мастерства, который создаёт вокруг себя особое информационное поле, привлекая педагогов со всей России, предоставляет возможность проявить профессиональные навыки, работая в команде, и поэтому является инновационной платформой для формирования новых профессиональных компетенций, раскрытия внутреннего потенциала и дальнейшего творческого развития педагогов. В таком конкурсе мы с удовольствием примем участие», – рассказала Ирина Воропаева.

Призеры получат возможность заявить о себе, проверить свои знания, повысить квалификацию, пройти образовательные программы и стажировки, войти в кадровый резерв, посоревноваться с управленческими командами школ из всех регионов страны, а также получить подарки от партнеров конкурса.

В конкурсе нет ограничений: участвовать в нем могут как опытные сотрудники образовательных организаций, так и имеющие небольшой стаж.

Профессиональный Всероссийский конкурс «Флагманы образования» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».

Информационная справка:

Автономная некоммерческая организация (АНО) «Россия – страна возможностей» была создана по инициативе Президента РФ Владимира Путина. Ключевые цели организации: создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в России. Наблюдательный совет АНО «Россия – страна возможностей» возглавляет Президент РФ Владимир Путин.

АНО «Россия – страна возможностей» развивает одноименную платформу, объединяющую 26 проектов: конкурс управленцев «Лидеры России», конкурс «Лидеры России. Политика», всероссийская олимпиада студентов «Я – профессионал», конкурс «Твой ход», международный конкурс «Мой первый бизнес», всероссийский конкурс «Большая перемена», всероссийский проект «Время карьеры», проект «ТопБЛОГ», проект «Профстажировки 2.0», проект «Культурный код», фестиваль «Российская студенческая весна», всероссийский конкурс «Мастера гостеприимства», «Грантовый конкурс молодежных инициатив», конкурс «Цифровой прорыв», всероссийский профессиональный конкурс «Флагманы образования», всероссийский конкурс «Лучший социальный проект года», соревнования по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью «Абилимпикс», всероссийский молодежный кубок по менеджменту «Управляй!», Российская национальная премия «Студент года», движение Ворлдскиллс Россия, благотворительный проект «Мечтай со мной», конкурс «Моя страна – моя Россия», международный инженерный чемпионат «CASE-IN», «Национальная технологическая олимпиада Junior», проект «Хакатоны и лекции по искусственному интеллекту» и платформа «Другое дело».

В рамках деятельности АНО «Россия – страна возможностей» в феврале 2019 года создан образовательный центр – Мастерская управления «Сенеж». Он призван формировать генерацию активных граждан, в том числе компетентных государственных служащих, прошедших современную профессиональную подготовку и объединенных ценностью ответственного служения стране и обществу. Обучение в нем проходят участники проектов и конкурсов платформы, активная молодежь, а также управленцы и государственные служащие. Мастерская выступает площадкой для проведения различных образовательных и молодежных форумов, в том числе форума «Территория смыслов».

В рамках АНО «Россия – страна возможностей» в августе 2020 года создан центр оценки компетенций – Департамент методологии и оценки. Задачами центра является разработка и внедрение собственных инструментов оценки управленческих и деловых компетенций во все конкурсы и проекты платформы «Россия – страна возможностей» и партнеров, создание и поддержка центров компетенций в университетах, проведение оценки, организация обучения и подготовки кадров для деятельности центров компетенций.

Всероссийский профессиональный конкурс «Флагманы образования. Школа» – это площадка для обмена опытом и распространения лучших практик, на которой участники могут заявить о себе и найти единомышленников.

Проект направлен на поиск и развитие перспективных команд управленцев в сфере образования. Целью конкурса является выявление и поддержка талантливых управленцев системы образования, обладающих высоким уровнем лидерских качеств.