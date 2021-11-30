"Над усією Україною безхмарне небо". На Украине на 1 декабря анонсирован госпереворот

Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции, на которой он "анонсировал" попытку государственного переворота. Фото: REUTERS

Господа-товарищи украинцы, если вы еще не подзабыли, то напоминаю, завтра, 1 декабря у вас анонсирован государственный переворот. Очень удобная дата, кстати, Владимир Зеленский идет выступать в Верховную раду. Дебаты после выступления отменены, только речь и никаких вопросов.

Очень удобный момент для госпереворота, анонсированного самим Зеленским. Можно взорвать купол, а потом обстрелять Верховную раду из минометов с проплывающей еще по не закованному зимним льдом Днепру баржи. Впрочем, это ведь уже было. Надя Савченко, героиня Украины, именно так планировала осуществить предыдущий государственный переворот в 2018-м и захватить власть. Если судить по обвинительному заключению.

Не случайно, всего по истечении нескольких дней с пресс-марафона Зеленского, на котором тот назначил дату государственного переворота СБУ уже возбудило уголовное дело в отношении отдельных граждан России и Украины, обвинив их в подготовке этого самого переворота. За что уже поплатился своей должностью начальник контрразведки СБУ. Его в понедельник вечером в отставку срочно отправил сам Зеленский. Эксперты гадают, по какой причине, поскольку в указе о причинах нет ни слова. Самые смелые говорят, что он неправильно склеил пленки с записью разговора в гараже четырех мужиков, из которых трое – отставники МВД, проживающие в Крыму. Мол, они, как и положено мужикам, на своих посиделках в гараже, гораздо больше говорили о бабах, чем о перевороте в Киеве. А Ахметова удалось приклеить в последнюю минуту, поскольку один из мужиков позавидовал Ахметову, что у того при его деньгах, наверное, такие бабы!... И как сюда приклеить свержение Зеленского? Даже у самого рьяного контрразведчика наступает предел человеческих сил и возможностей.

Мелко смотрите, господа эксперты! Какое уголовное дело возбуждено, о чем? О подготовке переворота несколькими гражданами. А где российские спецслужбы. Где ФСБ, СВР, диверсанты ГРУ в черных кожаных плащах до пят с засунутыми на спине за пояс кривыми кинжалами с капающими с них каплями яда кураре. И этот, как его, да, Роспотребнадзор, поднявший на протесты украинских антиваксеров? Где, в конце концов, Петров и Боширов, вторгающиеся для осуществления переворота по личному приказу сами знаете кого?

Так приличные перевороты не только не готовятся, но и не раскрываются. Ни ума, ни фантазии. Придется теперь включать в число участников переворота этого СБУшника-контрразведчика с формулировкой "за саботаж" при раскрытии государственного переворота.

В конце концов, Владимир Александрович пообещал попытку государственного переворота, и теперь каждый, кто голосовал за него и за "Слугу народа", просто обязан принять участие в госперевороте, дабы президент Украины не прослыл полным лохом, после того, как он заявил, что он "нелох". А то иначе совсем некрасиво получится, обещал и не женился. Прямо хоть рояль выкатывай по новой.

Даже противники Зеленского, к коим можно отнести, например, Борислава Березу, должны выйти. Сам Береза уже собрался пойти на Банковую потрясти режим или еще что-нибудь.

В общем, господа украинцы, не проспите и не пропустите! Помните завет Мустафы Найема: "Берите с собой зонтики, одеяла, кофе и хорошее настроение"! Государственный переворот у вас завтра по расписанию. А то проспите, а потом опять во всем будете Россию обвинять, как сейчас убеждаете друг друга, что это Москва вам Евромайдан устроила.

В общем, ждем по каналу Порошенко объявления ровно в полночь: "Над усією Україною безхмарне небо". Не проспите!