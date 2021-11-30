Шоколад для королевы: встреча клуба «Время женщин» состоялась на Красном Октябре

Фото: Иван МАКЕЕВ

Чашечка горячего шоколада, история создания расписных коробок с конфетами и рассказ о том, как цвета влияют на наше настроение и самочувствие – так 25 ноября начиналась встреча клуба «Время женщин», организованная медиагруппой «Комсомольская правда». В стенах музея «Роза Эйнема», расположенного на территории творческого кластера «Красный Октябрь», собрались творческие, успешные и красивые бизнес-леди Москвы.

- К нам в гости приходят женщины руководители, бизнесвумен из разных отраслей. Каждая прошла свой путь к успеху. А мы в рамках большого проекта «Время женщин», который начинался с программы на «Радио Комсомольская правда», создали одноименный клуб – такую площадку для знакомства. И раз в месяц собираемся с нашими леди в творческих пространствах. Мы не говорим здесь о работе, о бизнесе и делах. Здесь мы отдыхаем, знакомимся с деятельностью и достижениями великих женщин, разными направлениями в искусстве и музыке, – рассказывает Анжелика Сулхаева, автор и ведущая проекта «Время женщин», заместитель генерального директора медиагруппы «Комсомольская правда».

Корзина из карамели и брошь из «шоколадной бомбы»

Шоколадное место было выбрано не случайно – практически каждая женщина не может устоять перед конфетами и ароматом какао, который дарит ей гармонию и наслаждение. Именно поэтому клуб «Время женщин» пригласил своих друзей и партнеров побывать на старейшем производстве шоколада.

– Фабрике «Красный Октябрь» более 170 лет. Здесь до революции, когда еще даже никто не слышал о понятиях «устойчивое развитие» и «разнообразие и инклюзивность», уже создавали среду для того, чтобы женщинам было комфортно работать на фабрике, которая производила конфеты. Именно здесь впервые в царской России были введены оплачиваемые декретные отпуска, работодатель даже оплачивал маникюр для своих сотрудниц, – рассказала Анжелика Сулхаева.

Каждая гостья при встрече выбрала красивую картинку с прекрасной дамой из Альбома Коммивояжера, и только после экскурсии по музею смогла узнать, что означал её выбор. Постоянные участницы женского клуба уже знают, что игра-шутка стала традицией, и очень ждут ее каждый раз.

– Будем говорить о великих женщинах и шоколаде, и о старейшем производстве. В гости на фабрику в апреле 1945 года приезжала Клементина Черчилль. Ее угощали конфетами ручной работы, вручили «шоколадную бомбу» с синим бантом, – рассказала Марина Жданович, хранительница музея.

– А что там внутри?

– Матрешка или игрушка. А Клементине Черчилль попалась удивительная брошь. Ей она так понравилась, что как истинная леди она сразу же дополнила свой образ. Вторая известная женщина, которая была у нас, это королева Бельгии Елизавета. Тогда ей презентовали уникальную корзинку с цветами, которая была полностью изготовлена из карамели.

После сладких рассказов о производстве на «Красном Октябре», присутствующих леди угостили шоколадными конфетами, фруктами и бокалом игристого. Во время рассказа экскурсовода Андрея Кузнецова, девушки узнали много любопытных фактов об обертках конфет, рассматривали яркие коробки, в которые упаковывали сладости 50, 100, 150 лет назад.

Ночная Москва и горячий шоколад

Творческий кластер "Красный Октябрь", который стал местом встречи клуба «Время женщин», привлекает не только любителей шоколада. Это креативная территория, где работают телекомпании, музеи, рестораны. Здесь проводятся музыкальные вечера, литературные чтения и церемонии награждения.

– Сейчас на территории фабрики, которая переехала в 2007 году на территорию кондитерского комбината "Бабаевский", создан кластер. Здесь живут и развиваются компании, связанные с креативной индустрией. А будущее «Красного Октября» еще интереснее. Мы планируем развивать эту территорию, будут построены пешеходные зоны и набережные, появится мост, – рассказала Ирина Игнатьева, коммерческий директор Гута-Девелопмент.

Посмотреть на территорию «Красного Октября» обзорно можно только с вертолета, а участницы клуба «Время женщин» имели возможность подняться на крышу бывшей фабрики, и насладиться там видами ночной Москвы, а также сделать необычную фотосессию.

Фото: Иван МАКЕЕВ

В продолжении вечера милых леди ждал горячий шоколад, в подарок фуллереновый крем для поддержания красоты от компании Zepter и лекция о том, как цвет может влиять на наше самочувствие, душевное состояние и здоровье.

– С древних времен человек интуитивно чувствовал, что цвет на него влияет. Красный наполняет нас энергией, это мгновенная реакция бегства или драки. Оранжевый мягко тонизирует и дарит радость. Желтый – цвет разумных решений, который поддерживает нашу самооценку – рассказала Алина Филиппова, исполнительный директор по продажам и маркетингу компании Zepter в России.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Лечение светом, по словам Алины Филипповой, давно доказало свою эффективность. В компании Zepter много лет представлены медицинские приборы для светотерапии Биоптрон, которые используются в крупнейших медицинских центрах России. Цветотерапия расширяет возможности для лечения светом. Например, в детской Филатовской больнице разработаны методики лечения бронхиальной астмы и часто болеющих детей при помощи цветотерапии светом.

Каждая встреча клуба «Время женщин» оставляет не только приятное послевкусие, интеллектуальную наполненность, но и радостные эмоции, благодаря которым участницы клуба остаются довольны проведенным временем. Разговоры о моде, женских увлечениях, новые знания и знакомства – то, чего так не хватает в мегаполисе после напряженного рабочего дня. Очередная встреча клуба «Время женщин» будет предновогодней – медиагруппа «Комсомольская правда» уже готовит интересную программу, а также сюрприз и приятные подарки.