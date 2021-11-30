Почему антибиотики не помогают и можно ли их чем-то заменить

С тех пор как британский микробиолог Сэр Александр Флеминг впервые выделил пенициллин, человечество сумело взять под контроль эпидемии чумы и холеры. Дети стали меньше болеть скарлатиной и дифтерией, смертность от которых была очень высокой. Со временем был создан внушительный арсенал противомикробных препаратов, который сегодня используется в разных отраслях. И все бы хорошо, но появилась новая опасность – растущая резистентность (невосприимчивость) бактерий к антибиотикам.

О том, почему антибиотики перестают действовать, есть ли им альтернатива и могут ли микроорганизмы приносить пользу здоровью, нам рассказали эксперты медицинской отрасли во время нашего традиционного мероприятия «Деловая пятница» с ведущей Екатериной Шевцовой.

Участники дискуссии:

- Роман Сергеевич Козлов, член-корреспондент РАН, ректор Смоленского государственного медицинского университета Минздрава России

- Александр Евгеньевич Жарников, руководитель проектного офиса «Развитие бактериофагов» НПО «Микроген» (холдинг «Нацимбио» Госкорпорации Ростех)

- Лейла Сеймуровна Намазова-Баранова, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН, руководитель НИИ педиатрии и охраны здоровья детей ЦКБ РАН, заведующая кафедрой факультетской педиатрии педиатрического факультета РНИМУ им. Н.И. Пирогова, главный внештатный детский специалист по профилактической медицине Минздрава России, Президент Союза педиатров России

- Людмила Григорьевна Лапа, врач-терапевт медицинского центра иммунокоррекции им. Р.Н.Ходановой

- Лилия Робертовна Селимзянова, кандидат медицинских наук, заведующая отделом стандартизации и изучения основ доказательной медицины, врач-пульмонолог НИИ педиатрии и охраны здоровья детей ЦКБ РАН, доцент кафедры факультетской педиатрии педиатрического факультета РНИМУ им. Н.И. Пирогова, член Союза педиатров России

- Елена Николаевна Мудрецова, врач-физиотерапевт.

- Надежда Александровна Чернышова, врач-терапевт.

РЕАЛЬНАЯ УГРОЗА

Антибиотики созданы для того, чтобы убивать бактерии и останавливать их рост. Но со временем эти лекарства перестают работать: некоторые микроорганизмы выживают после применения того или иного антибиотика, они мутируют и продолжают расти и размножаться. Устойчивость бактерий к антибиотикам - серьезная угроза здоровью человечества.

- В настоящее время устойчивость к антибиотикам - не только глобальная медицинская и социальная проблема. Многие государства расценивают ее как угрозу национальной безопасности. Резистентность к антимикробным препаратам приводит к преждевременным потерям жизней среди всех возрастных групп, чрезмерным расходам материальных и трудовых ресурсов, снижению эффективности работы систем здравоохранения. Так, если сейчас ежегодно в мире от инфекций, вызванных устойчивыми к антибиотикам бактериями, гибнет около 700 тыс. человек, то к 2050 году возможно возрастание этой цифры до 10 млн. Это больше, чем сегодня умирает от онкологических заболеваний - 8,2 миллиона. Кроме того, нужно учитывать и экономический ущерб от инфекций, вызванных устойчивыми бактериями. В случае бездействия он может составить до 7% от глобального ВВП, что будет больше 100 триллионов долларов США в год, - рассказал член-корреспондент РАН, ректор Смоленского государственного медицинского университета Минздрава России Роман Козлов.

В России проблема резистентности к антимикробным препаратам приблизилась к критическому уровню, особенно среди возбудителей инфекций внутри стационаров. Число внутрибольничных инфекций в нашей стране оценивается приблизительно в 2,5 млн. случаев в год.

- Основными причинами масштабного распространения антибиотикорезистентности в Российской Федерации являются неадекватное применение антибиотиков и мер инфекционного контроля, - добавляет Роман Козлов.

ОПАСНОЕ САМОЛЕЧЕНИЕ

Тревожная тенденция последних лет - люди не хотят тратить время на посещение врачей и предпочитают лечиться сами. Тем более информация доступна как никогда: зашел в интернет, вбил симптомы, получил результат, сам назначил себе антибиотик, чтобы наверняка.

- Мы живем в эпоху некомпетентной информированности, когда человек находит информацию в интернете, начинает применять ее к себе, но его знаний не хватает для того, чтобы правильно назначить лечение. Антибиотик будет работать эффективно только в случае его грамотного и профессионального подбора, а без знаний и специальных анализов сделать это невозможно. Поэтому первая ошибка, которую совершают при самолечении - неправильный выбор лекарства. Антибиотики совершенно бесполезны для лечения инфекций, вызванных вирусами. Поэтому лечить ими, к примеру, грипп не только бессмысленно, но и опасно. Многие не соблюдают режим приема лекарств, а это крайне важно, ведь небольшая доза активного вещества в крови приводит к тому, что микробы приспосабливаются и развивают устойчивость к антибиотикам, - говорит врач-терапевт Надежда Чернышова.

Как уже говорилось, самолечение антибиотиками может быть не только не эффективно, но и опасно. Лечение антибиотиками – это всегда риск и компромисс между возможной пользой и вредом в виде развития тяжелых побочных эффектов, лекарственной интоксикации или неэффективности, дисбактериоза, нарушения обмена веществ, аллергичеcких реакций. Сильнее всего страдают дети.

- Самостоятельное назначение антибиотика, особенно в первые годы жизни ребенка, меняет траекторию здоровья. Бездумный и необоснованный прием лекарств может запустить процессы в организме, которые приводят к ожирению, возникновению иммуновоспалительных заболеваний. Именно врач должен решать, когда надо назначить антибиотики, а когда делать этого не стоит. Показания для назначение таких лекарств строгие, они четко прописаны в клинических рекомендациях, - говорит доктор медицинских наук, профессор, академик РАН, руководитель НИИ педиатрии и охраны здоровья детей ЦКБ РАН, заведующая кафедрой факультетской педиатрии педиатрического факультета РНИМУ им. Н.И. Пирогова, главный внештатный детский специалист по профилактической медицине Минздрава России, Президент Союза педиатров России Лейла Намазова-Баранова.

Опаснее всего, что бесконтрольный прием антимикробных препаратов приводит к развитию нечувствительности микробов к антибиотикам. В следующий раз даже при правильном назначении препарат может не сработать. По данным ВОЗ в 2020-м году в мире порядка 3 млн людей не смогли получить лечение, так как их микрофлора была устойчива ко всем видам антибиотиков. И эта тенденция нарастает.

ПОМОЩНИКИ В ЛЕЧЕНИИ

Альтернативы антибиотикам сегодня нет - с этим согласны все эксперты. Но что делать, если появилась нечувствительность к таким препаратам или есть противопоказания к их приему? Помочь в этой ситуации могут бактериофаги - вирусы, уничтожающие бактериальные клетки.

- Это дополнительный инструмент в борьбе с бактериями. Если антибиотик не работает, то врачи могут назначать бактериофаги - они безопасны и по своему механизму действия не подвержены антибиотикорезистентности. Сегодня в медицинской практике есть случаи, когда возможно и целесообразно применение только бактериофагов, например, у пациентов с устойчивой к действию антибиотиков инфекцией, новорожденных, беременных женщин, пациентов преклонного возраста или у пациентов с наличием прямых противопоказаний к применению антибиотиков. Также есть случаи, когда бактериофаги являются альтернативой антибиотикам. Врач может назначить бактериофаг, поскольку состояние пациента нетяжелое, неострое, и можно рассматривать бактериофаг в качестве таргетной терапии, - говорит руководитель проектного офиса «Развитие бактериофагов» НПО «Микроген» (холдинг «Нацимбио» Госкорпорации Ростех) Александр Жарников.

В нашей стране накоплен большой опыт производства бактериофагов, и сегодня, на фоне роста антибиотикорезистентности, мы отмечаем значительный рост интереса к ним. Для развития этого направления в НПО «Микроген» создан единственный в России Биологический ресурсный центр.

Основная цель его открытия – углубленное изучение бактериофагов с применением актуальных научных технологий и современного оборудования.

- Доказано, что у бактериофагов нет побочных эффектов кроме индивидуальной непереносимости. Еще одно важное преимущество: в отличие от антибиотиков, которые воздействуют на весь организм, бактериофаги атакуют только конкретную бактерию. Поэтому сейчас мы сосредоточены на создании наиболее сильных бактериофагов, для чего отслеживаем и собираем новые штаммы, мониторим бактериальный пейзаж на территории страны, сотрудничаем с больницами и научными институтами, - продолжает Александр Жарников.

В ПОИСКАХ ВАРИАНТОВ

Несмотря на важность антибиотиков в процессе лечения инфекций, многие пациенты хотят минимизировать их влияние на организм. Некоторые просят заменить назначенные лекарства на более безопасные.

- В этом случае мы вместе с пациентом смотрим, чем один препарат отличается от другого и выбираем оптимальный вариант. Кроме того, есть масса препаратов, которые могут компенсировать последствия от приема антибиотиков. В процессе лечения мы также следим за состоянием пациента и при необходимости корректируем препараты, - говорит врач-терапевт медицинского центра иммунокоррекции им. Р.Н.Ходановой Людмила Лапа.

Всегда находятся пациенты, которые ищут возможности и вовсе обойтись без антимикробных препаратов.

- Избежать приема антибиотиков детям и взрослым поможет своевременная вакцинация, достаточная физическая активность, полноценное питание и поступление в организм достаточного количества витаминов и микроэлементов. При вирусной инфекции антибиотики не нужны, мы можем помочь ребенку с помощью стандартизированных фитопрепаратов. Но важно понимать, что есть болезни, когда мы обязаны назначить антибиотик, - говорит Лейла Намазова-Баранова.

Кстати, фитотерапию и растительные препараты многие недооценивают. Между тем они могут помочь справиться с болезнью на ранней стадии и не довести ситуацию до того момента, когда нужны антибиотики.

- Растительные препараты - это тоже лекарства, которые требуют грамотного подхода к назначению. Покупая стандартизированные растительные лекарственные препараты, мы понимаем, какой у них состав, в каких концентрациях, где были выращены и собраны травы, входящие в состав, какой эффект от приема можно ждать. Многие думают, что растительные препараты легкие и их можно принимать, когда угодно. Это не так. Некоторые из них имеют ярко выраженный противовоспалительный эффект, влияют на метаболизм веществ в печени, и доказательная медицина это подтверждает, - говорит кандидат медицинских наук, врач-пульмонолог НИИ педиатрии и охраны здоровья детей Лилия Селимзянова.

Так что покупать стандартизированные растительные лекарственные препараты нужно в аптеках, а принимать - по рекомендации врача. В их назначении важен грамотный медицинский подход и внимание к индивидуальным особенностям пациента.

- Воздействие на организм должно быть комплексным, многокомпонентным, только так можно добиться хороших результатов в процессе лечения. На начальном этапе травы могут использоваться, как противовоспалительное средство, на стадии восстановления организма - для иммунокоррекции. В некоторых случаях растительные препараты можно использовать, не прибегая к антибиотикам, но только под контролем и наблюдением врача, - говорит врач-физиотерапевт Елена Мудрецова.

Подводя итог, специалисты дали простые, но важные рекомендации: применять антибиотики только по назначению врача и только тогда, когда в них появляется реальная необходимость. И не забывать, что в процессе лечения можно использовать дополнительные инструменты – бактериофаги и растительные лекарственные препараты. Только так мы сможем добиться качественного лечения и сохранить эффективность антибиотиков. Причем не только для себя, но и для будущих поколений.