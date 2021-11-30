Флэшмоб «ЧитайМама»: награждаем за чтение!

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Кому, как не мамам, знать, как бывает непросто найти хоть минутку «для себя»: налить горячего чаю, открыть любимую книжку и ненадолго абстрагироваться от череды нескончаемых домашних дел. «Комсомольская правда» и «Читай-город» хотят поддержать женщин, которые успевают в своем плотном графике выделить время на книги, дать возможность поделиться своими любимыми или свежепрочитанными кнгами и наградить их приятными призами!

Условия флэшмоба «#ЧитайМама» просты:

С 29 ноября по 19 декабря выкладывайте на своей странице в социальной сети Instagram свои фотографии за чтением или снимки тех книг, которые вы сейчас читаете, которые вас вдохновляют и дарят эмоции.

6, 13 и 20 декабря мы выберем по 3 победителя и подарим их авторам подарочные коробки с призами. В них собраны замечательные книги для мам и детей от ИД «Комсомольской правда», картхолдер, пенал-косметичка для мамы и два подарочных сертификата от книжной сети «Читай-город».

Как принять участие:

Подписаться на аккаунты @onlinekpru и @chitai_gorod в Instagram

Написать «Участвую» в комментариях под конкурсным постом в одном из аккаунтов

Выложить в свою ленту Instagram фотографию любимых книг;

В описании отметить @onlinekpru и @chitai_gorod и поставить хештег #читаймама.

Милые девушки, женщины, мамы и бабушки! Найдите минутку для себя, читайте, вдохновляйтесь и получайте подарки в #ЧитайМама!

Важно!

В одном аккаунте можно выложить только одно фото;

Аккаунт участника должен быть открыт в течение конкурса;

Рассматриваются только фотографии, опубликованные в ленте участника до 23:59 19 декабря по Москве;

Принимать участие могут только жители РФ старше 16 лет

Полные правила флешмоба тут