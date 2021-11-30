Мишустин предложил Китаю объединить усилия против санкций Запада

Главы правительств двух стран обсудили совместные проекты. Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

Во вторник премьер Михаил Мишустин пообщался по видеосвязи со своим китайским коллегой Ли Кэцяном. Премьер заметил, что российско-китайское сотрудничество развивается в непростой внешней обстановке.

- Некоторые зарубежные партнеры продолжают предпринимать в наш адрес недружественные действия. Используют приемы недобросовестной конкуренции, зачастую нарушая базовые нормы многосторонней торговой системы. Незаконные односторонние санкции, политическое и экономическое давление – с этими вызовами сталкиваются и Россия, и Китай. Наш лучший ответ – объединение усилий для совместного развития на принципах равноправия, взаимного доверия и уважения, - сказал Мишустин.

В январе-октябре этого года товарооборот между Россией и Китаем вырос на 31%, достигнув 110 миллиардов долларов. В планах двух стран в ближайшие три года довести двустороннюю торговлю до двухсот миллиардов долларов.

Как отметил Мишустин, одно из перспективных направлений сотрудничества - энергетика.

- Стабильно работает газопровод «Сила Сибири». По графику идут поставки российского сжиженного природного газа в рамках совместного проекта «Ямал СПГ» – по Северному морскому пути непосредственно китайским потребителям, - сказал Мишустин.

По его словам, успехи есть и в сфере мирного атома. Так, при участии российских специалистов в Китае началось сооружение четырех новых энергоблоков для атомных электростанций российского дизайна.

- У «Росатома» есть интересные предложения по развитию сотрудничества. Это особенно важно в контексте глобальной климатической повестки, поскольку «зеленая» и безопасная атомная энергетика предусматривает нулевые выбросы парниковых газов в атмосферу, - сказал Мишустин.

Ли Кэцян затронул ситуацию с ковидом.

- Ситуация с пандемией не вызывает у нас оптимизма. Появляются новые штаммы, очень трудно предположить, какая будет еще более серьезная атака со стороны вируса, - сказал Ли Кэцян.

Он также отметил медленные темпы восстановления мировой экономики.

- Только нарастают факторы непредсказуемости, неустойчивость в мировой ситуации, - заметил Ли Кэцян.

По итогам видеовстречи Мишустина и его китайского коллеги были подписаны совместные документы, среди которых - совместное коммюнике по итогам 26-й регулярной встречи глав правительств, протоколы заседаний межправительственных российско-китайских комиссий по инвестиционному, энергетическому, гуманитарному сотрудничеству.