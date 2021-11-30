Лучше, чем Богомолов: Собчак призналась, что завидует жене Чубайса

Ксения Собчак. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Писательница и телеведущая Авдотья Смирнова стала героиней очередного выпуска YouTube-шоу «Осторожно, Собчак!». В интервью Ксении Собчак она рассказала о новом сезоне сериала «Вертинский» (Смирнова выступила его режиссером и участвовала в написании сценария), отношениях с экс-соведущей Татьяной Толстой, а также о своем муже Анатолии Чубайсе. По итогам интервью Собчак сравнила экс-главу Роснано со своим супругом Константином Богомоловым. Сравнение оказалось не в пользу режиссера. Ксения призналась, что страшно завидует Авдотье.

Поводом для сравнения послужила фраза Смирновой о том, что муж настолько ее поддерживает, что после работы едет не домой, а к ней на съемочную площадку.

- Чубайс - надежный товарищ. На днях вернулась домой, он заказал ужин, ухаживал за мной как в ресторане, делал мне ингаляцию, поскольку у меня бронхит. Еще мой занятой и государственный муж приезжает ко мне на съемки. Вся моя группа к этому привыкла, он уже всех знает. Когда я выходила за него замуж, сказала: «Ты еще женишься на моих близких семерых друзьях». Он всегда вписывается, всегда поможет, - рассказала Авдотья.

В ответ Собчак искренне восхитилась политиком.

- Какой нежный человек Чубайс. Страшно завидую тебе! Не представляю, чтобы ко мне на съемки приехал муж. Это реально очень круто, - сообщила Ксения Авдотье.

Авдотья Смирнова стала героиней очередного выпуска YouTube-шоу «Осторожно, Собчак!». Фото: кадр видео.

Напомним, 52-летняя Смирнова и 66-летний Чубайс поженились в 2012 году. От предыдущих союзов у политика есть сын Алексей и дочь Ольга, у Авдотьи — сын Данила. Общих наследников у супругов нет. Режиссер призналась, что хотела бы еще одного ребенка и даже думала об усыновлении. А вот ее нынешний супруг детей не любит.

- К сожалению, у меня один ребенок. Хотелось еще, но Бог не дал. Думала об усыновлении, но поняла, что не готова. Чужие гены… не решилась. А Чубайс вообще не любит детей, потому что они кричат в самолете, - сообщила сценаристка.

Телеведущая считает экс-главу Роснано очень «нежным». Фото: Инстаграм.

Единственного сына Смирнова родила от искусствоведа Аркадия Ипполитова. Сейчас Даниле 31 год. Молодой человек серьезно занимался пляжным футболом, получил звание заслуженного мастера спорта России. В составе российской сборной стал обладателем Кубка Европы-2012, чемпионом мира 2013 года и победителем Евролиги-2013. Но в итоге завершил спортивную карьеру и пошел по стопам матери. Закончил Санкт-Петербургский университет кино и телевидения. С 2017 года продюсирует фильмы и сериалы, снимается в кино.