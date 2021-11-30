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Звезды30 ноября 2021 12:31

Алексей Рыбников подставил плечо коллективу Александра Градского

Известный композитор Рыбников стал временным художественным руководителем театра «Градский Холл»
Анастасия ПЛЕШАКОВА
Анастасия ПЛЕШАКОВА
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Народный артист РФ, театральный продюсер, режиссер, композитор Алексей Рыбников.

Народный артист РФ, театральный продюсер, режиссер, композитор Алексей Рыбников.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Он заменил на посту Александра Градского, возглавлявшего театр с момента основания и до своей смерти 28 ноября.

- Считаю своим долгом друга подставить плечо коллегам в столь непростой и трагической ситуации. Тем более, что театры с современным вокальным репертуаром — это довольно сложная структура с особыми правилами концертной и гастрольной деятельности, — сказал Алексей Рыбников со знанием дела.

Рыбников и Градский были товарищами. В 90-ые годы они стали руководить авторскими музыкальными театрами. Бывший мэр столицы Юрий Лужков в свое время широко раздавал известным артистам кинотеатры под их творческие проекты. Например, Градскому достался бывший кинотеатр «Буревестник». Рыбникову – помещение в Большом Ржевском переулке в Доме Военных. Но там не было сцены. Алексей Львович не раз сокрушался, что у его театра нет сценической площадки.

- У нас большая труппа. Но нет своей площадки, - говорил он не так давно в эфире радио «Комсомольская правда», когда рассказывал о премьере своей оперы-драмы «Война и мир» . – Если бы такая площадка появилась, мы бы стали больше выступать в Москве. Когда нет своей сцены, очень сложно говорить о серьезной репертуарной работе. Аренда - это экономические невыгодно. Поэтому наш театр очень много выступает за рубежом - в Германии, в Канаде, Израиле, США (хотя финансирование и госзадание театр Рыбникова получает от департамента культуры Москвы). В Москве широкий зритель узнает о нас, когда у нас будет своя площадка.

Теперь у театра появилась прекрасная сцена рядом с метро «Добрынинская», где расположен «Градский Холл».

Напомним, Алексей Рыбников — известный российский композитор, народный артист РФ, театральный продюсер, режиссер. Он является автором многочисленных музыкальных классических и популярных произведений, в том числе знаменитых рок-опер «Юнона и Авось» и «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты», музыки к детским фильмам «Про Красную Шапочку», «Приключения Буратино», «Усатый нянь» и многим другим.

КультураКАРТИНА ДНЯАлександр Градский: досье KP.RU