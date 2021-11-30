Чудо или точный расчет: Как удалось выжить нелегалу, прилетевшему в отсеке для шасси в США из Гватемалы

Молодой человек тайком проник на летное поле аэропорта Гватемала-Сити и, когда сотрудники наземных служб отвлеклись, пробрался в отсек, куда в полете убирают шасси.

Помните кадры из осажденного талибами аэропорта Кабула, когда люди, обезумев от паники, пытались любым способом пробраться на самолет? Настоящим символом бегства американцев из страны стали кадры падающего с неба несчастного, который не удержался в отсеке для шасси.

Но как доказал своим примером 26-летний гватемалец, это все-таки возможно. Но повторять его опыт никому не советуем, хоть тот и выжил после почти трехчасового полета в отсеке для шасси.

Молодой человек тайком проник на летное поле аэропорта Гватемала-Сити и, когда сотрудники наземных служб отвлеклись, пробрался в отсек, куда в полете убирают шасси. Когда Boeing 737-800 приземлился в Майами, парень все еще был жив, хотя не мог стоять на ногах из-за головокружения. Как говорят очевидцы, никаких видимых травм у него не было — руки-ноги на месте.

Когда Boeing 737-800 приземлился в Майами, парень все еще был жив, хотя не мог стоять на ногах из-за головокружения.

- В принципе в отсеке для шасси, даже когда оно убрано, есть место, достаточное для человека. Да и держаться там есть за что, - пояснил «КП» независимый авиационный эксперт, кандидат технических наук Вадим Лукашевич. - Но тут либо этот товарищ знал, куда именно залезть, либо ему невероятно повезло, потому что, как правило, человека давят или режут сами шины или стойки шасси.

Его слова подтверждает статистика Федерального управления гражданской авиации США. За 75 лет там зарегистрировали 129 случаев, когда человек пытался пролететь безбилетником не в салоне самолета. 100 смельчаков погибли.

Но как удалось выжить гватемальцу? Или вот 7 лет назад 15-летний пацан целым и невредимым добрался из Калифорнии до Гавайев в том же отсеке для шасси — а это почти 5 часов лету!

Но как можно выжить, когда температура опускается до минус 50-60 градусов по Цельсию? Тем более нелегал, добравшийся до Майами, были лишь в легкой ветровке? Отсек для шасси никто не отапливает.

Единственное, что приходит в голову экспертам, - нелегала спасла гидравлическая система лайнера. По трубам идет разогретая жидкость, иначе она бы превратилась на такой высоте в лет. Теоретически, можно согреться, прильнув к трубам.

- Еще одна большая сложность — на такой высоте нечем дышать. Отсек для шасси закрывается створками, но не герметично. На Эверест люди поднимаются с кислородным оборудованием, а там и 9 тысяч метров нет. Современные лайнеры летают на километр повыше, - говорит Лукашевич.

Авиационный эксперт рассказал, как люди выживают при полете на самолете в отсеке для шасси

Так что же, причислять безвестного гватемальца к лику святых или отдать на опыты ученым?

- У нашего организма есть резервы и удивительные способности к адаптации. И если они активируются, можно выжить в самых сложных условиях, - считает врач-терапевт Надежда Чернышова. - Возможно, оказавшись в условиях разряженного холодного воздуха наш герой впал в некоторое состояние анабиоза, близкое к смерти. Видимо, он был без сознания, недвижим и все обменные процессы замедлились. В такое состояние иногда впадают индийские йоги, тогда их сердцебиение замедляется в десятки раз, активного дыхания практически нет, как и пульса. Это единственное, чем можно объяснить счастливый конце его истории.

Впрочем, хэппи-эндом тут не пахнет. Американская мечта для гватемальца закончилась, не успев начаться: в аэропорту Майами его задержали полицейские. Теперь парня ждет суд и депортация на родину. Надеемся, уже в салоне самолета.