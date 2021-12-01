Почему российские фильмы проваливаются в прокате, а молодежь вместо «Девятаева» смотрит «Венома»

Кадр из фильма «Девятаев»

В последнее время некоторые журналисты начали бить тревогу: дескать, зритель перестал интересоваться российским кино. В течение полугода наши фильмы проваливаются один за другим, большинство не в состоянии собрать даже скромной суммы в 60 миллионов рублей и элементарно «выйти в ноль», окупив свои бюджеты. Вместе с тем у голливудских фильмов - «Венома-2», «Дюны», «Не время умирать» - со сборами все прекрасно. О том, действительно ли дела у отечественной киноиндустрии обстоят так плохо, мы узнали у главного редактора журнала «Бюллетень кинопрокатчика» Александра Нечаева.

ДЛЯ СЪЕМОК КИНО СЕЙЧАС - ЗОЛОТОЙ ПЕРИОД

- Все у российского кино относительно нормально, - утверждает он. - Да, в первые девять месяцев года оно выступило хуже ожиданий, но не стоит по этому поводу устраивать истерик. Если мы отдельно возьмем первый квартал года, увидим, что там российское кино, наоборот, обеспечило более 50 процентов всех сборов. Голливудские блокбастеры в тот момент из-за пандемии почти не выходили, но кинотеатры работали и не то чтобы сильно жаловались: хитами стали «Последний богатырь. Корень зла», «Конек-горбунок», комедии с Сергеем Буруновым «Родные» и «Пара из будущего». Потом еще была популярная «Прабабушка легкого поведения. Начало», которая не оправдала всех ожиданий, но все равно стала успешной. Потом - да, период застоя: российских фильмов выходило не так уж много, и большим спросом они не пользовались, но на эти фильмы никто и не делал особых ставок. Но сейчас, в конце года, выйдет третий «Последний богатырь» и вновь даст повод с оптимизмом говорить о прокатных перспективах российского кино.

- Но в целом, с января по октябрь 2021 года вышло не четыре успешных российских фильма, а десятки. И большинство собрали в прокате очень скромные деньги.

- Надо учитывать, что сборы в кинопрокате - далеко не вся прибыль, которую приносит фильм. Раньше был рынок видеокассет и DVD - фильм продолжал жить и собирать деньги после того, как сходил с киноэкранов. А теперь есть интернет-платформы, которые напрямую участвуют в производстве множества картин. Сейчас у них такой период - они… ну не то чтобы совсем денег не считают, но могут себе позволить вкладываться в производство фильмов, не особо рассчитывая на возврат средств. Они пока просто завоевывают рынок. И могут сжигать деньги на производстве десятков проектов в расчете на то, что один из них станет суперхитом и привлечет к ним новых подписчиков.

Кадр из фильма «Последний богатырь. Корень зла»

- А что потом?

- Многие аналитики считают, что на рубеже 2024-2025 годов начнется кризис перепроизводства. Возникнет «контентный пузырь»: появится такое количество отечественных фильмов и сериалов, для которых просто не хватит аудитории. Но сейчас для кинопроизводства - золотой период. Фильмов запускается все больше, гонорары сценаристов, режиссеров, операторов, актеров и технических работников растут. Скорее всего, через несколько лет все молодые люди, которые сейчас с энтузиазмом бегут в киноиндустрию, будут вынуждены искать другую работу. Но пока что в этом смысле у нас прекрасная эпоха.

- Интернет-платформы зарабатывают много денег?

- Они не обязаны отчитываться перед журналистами, и, как правило, не отчитываются – это очень непрозрачный рынок. Но есть независимые методы оценки, которые позволяют примерно понять, каков объем дохода у платформ. Судя по всему, этот показатель по итогам 2021 года будет сравним с кинопрокатом. Все фильмы, вышедшие в России в кино, вместе соберут около 38 миллиардов рублей. И все платформы, вместе взятые - Netflix, КИОН, «Кинопоиск HD» и так далее - принесут примерно такие же деньги.

- И все-таки, если вернуться к теме кинопроизводства: огромное количество продюсеров берет деньги у государства, в Министерстве культуры или Фонде кино. Потом их фильмы проваливаются. А они снова идут к государству за деньгами на следующий проект, и их снова выделяют…

- Ну, все-таки деньги тем продюсерам, у которых стабильно проваливаются все проекты, государство давать перестает. Вообще, бывают разные ситуации. Например, у продюсера Сергея Сельянова с грохотом провалился «Вратарь галактики», который получил сотни миллионов рублей от государства. Но через полгода вышел сельяновский «Конек-горбунок», который, наоборот, принес ощутимую прибыль. И все это учитывается. Киноиндустрия России и в любой другой стране ведь устроена сложнее, чем кажется. Дебет с кредитом должен сойтись не по результатам одного-двух фильмов, и даже не по результатам одного года – куда целесообразнее брать более длительные периоды. Производственный цикл фильма, от запуска до премьеры – два-два с половиной года. Все это время машина серьезной студии должна работать бесперебойно: там запускаются все новые и новые проекты. Сплошь и рядом бывает так, что один сверхуспешный фильм с лихвой покрывает затраты на производство нескольких провальных.

А что касается возврата денег, выделенных Фондом кино - видимо, люди как-то между собой договариваются о погашении этого кредита. Были случаи, когда Фонд кино подавал в суд на тех, кто деньги не возвращает. Но с наручниками пока ни к кому не приходили.

ДЛЯ 20-ЛЕТНИХ ВОЙНА - ТО, ЧТО БЫЛО ДО НАШЕЙ ЭРЫ

- Весной неожиданно для многих провалился «Девятаев» Тимура Бекмамбетова и Сергея Трофимова…

- «Девятаева» выпустили под майские праздники, и это было ошибкой. В теории все было логично: вот День Победы, а вот фильм про летчика-героя. Но на практике это уже давно не работает. Военные фильмы, которые выходят в мае, стабильно собирают меньше, чем военные фильмы, выходящие осенью. Причина простая: их в основном смотрят люди за 35, а то и за 40. А на майские праздники они устремляются на дачные участки, словно заслышав звук горна. Это даже не так типично для Москвы, как для регионов, - а именно они обеспечили бы «Девятаеву» кассу, если бы у него не было конкуренции в виде дач.

- Москвичи менее охотно смотрят военное кино?

- В столице меньше смотрят российское массовое кино в принципе. Тут больше любят то, что в киноиндустрии называется арт-мейнстримом: «Северный ветер» Ренаты Литвиновой, «Петровы в гриппе» Кирилла Серебренникова и тому подобные фильмы. Москва приносит им половину сборов. Что объяснимо: столица высасывает из регионов всю аудиторию подобного кино, эти люди стремятся в Москву и оседают в ней.

Кадр из фильма «Вратарь галактики»

- Судя по твоим словам, молодежи военное кино тоже не интересно?

- В гораздо меньшей степени. Можно по-разному относиться к заявлению Моргенштерна - мол, он не понимает, почему 75 лет спустя так пышно отмечают День Победы. Но прежде чем призывать к линчеванию, неплохо бы задуматься: что подтолкнуло его это заявление сделать? Любое новое поколение критически относится к ценностям старшего поколения, особенно к тем, которые преподносятся в виде государственной пропаганды. И так было всегда. Можно по этому поводу рвать на себе волосы, но так устроены мозги молодых людей. В сознании современного 20-летнего Великая Отечественная война уже примерно равняется войне 1812 года. Это было 80 лет назад, то есть, с его точки зрения - до нашей эры. Да, понятно, что о Великой Отечественной войне надо напоминать, но придется учитывать и то, что время идет, война отдаляется и уже не вызывает у молодых такого сильного эмоционального отклика, как у старшего поколения.

- В сериале «Звоните ДиКаприо!» герой Александра Петрова снимался в фильме «Сирийский песок» про недавние события на Ближнем Востоке, явно сделанном с господдержкой. А потом шел на него в кино и обнаруживал, что сидит в зале один. Сейчас выходят настоящие фильмы про войну в Сирии - например, «Небо». Они пользуются успехом?

- Конкретно «Небо», судя по всему - неплохо сделанное кино. Да, мы знаем, что фильмы по госзаказу кинематографисты часто снимают ради денег, не приходя в сознание. Но бывает, что к проекту подходят профессионально, придумывают историю, которая цепляет зрителя. Мы в «Бюллетене кинопрокатчика» думали, что сборы у «Неба» будут более скромными - а картина в результате хорошо идет в прокате, почти вровень с «Последней дуэлью». Ее итоговые сборы превысят 100 миллионов рублей – это очень неплохо. Да, некоторую часть этого заработка обеспечивают групповые просмотры воинскими частями. Но одними солдатами таких сборов не добьешься. Есть зрители, которым патриотическое кино нравится, и, если оно хорошо сделано, они его смотрят.

QR-КОДЫ ОБРУШИЛИ ПРОКАТ. НО ЭТО НЕНАДОЛГО

- Почему молодежь в целом прохладно относится к отечественному кино?

- Большинству людей в возрасте от 15 до 25 лет, как это было во все времена, интересны приключенческие истории, фантастика - динамичные, яркие, дорогие картины. Нынешние молодые выросли на голливудских фильмах - герои диснеевской анимации и кинокомиксов Marvel стали для нее родными. А российская киноиндустрия ничего Голливуду противопоставить не могла, просто в силу того, что у нее не было и нет таких денег. Хотя примеры локальных побед на Голливудом у нас, конечно, имеются – например, та же франшиза «Последний богатырь». Российский фольклор в современной упаковке молодежь готова употреблять – об этом, кстати, говорят и сборы уже упоминавшегося «Конька-горбунка».

Кадр из фильма «Небо»

- А в чем секрет успеха «Последних богатырей»?

- Как любит говорить глава компании Universal в России Вадим Иванов, «кинобизнес - наука точная». Если ты хочешь сделать мегаблокбастер, тебе нужно охватить как можно больше сегментов аудитории. И мужчин, и женщин, причем разного возраста - и молодежь до 25 лет, и взрослых от 25 до 45, и старшее поколение в возрасте 45+. И жителей крупных городов, и жителей глубинки. И семейную аудиторию, и тех, кто ходит в кино с пивом и большой компанией друзей… У «Богатыря» получилось зацепить максимальное количество сегментов. Это вроде бы фильм для семейного просмотра с детьми, но в нем шутки, которые смогли заинтересовать молодежь. Обычно в представлении 15-20-летних такие фильмы - «слишком детские», но тут их все устроило. Плюс в «Богатырях» очень достойная компьютерная графика, для российского фильма она сделана на высшем уровне. И история, опирающаяся на сказки, рассказана современным языком, тем самым, на котором молодежь и разговаривает.

- При этом самый популярный голливудский фильм 2021 года в российском прокате - «Веном-2». Он в первый же уикенд собрал невероятные деньги - миллиард рублей.

- Голливудские кинокомиксы последние годы шли по пути усложнения. Герои становились все более амбивалентными, у них разгорались шекспировские страсти, они пытались решать геополитические проблемы. Да, фильмы Marvel Studios оставались веселой каруселью, но и в них появлялось двойное дно. И вот на этом фоне выходит «Веном-2» - фильм совсем простой, снятый в стилистике 2000-х, если не 90-х: это же почти «Маска» с Джимом Кэрри. И народу по всему миру, особенно в России, это нравится! Для голливудских студий это повод задуматься.

- Во многих регионах сейчас нельзя войти в кинотеатр без QR-кода. Как это повлияло на сборы?

- Мы видим, что в этих регионах кинопрокат сейчас просто лежит, сборы там обвалились. Но есть надежда, что ближе к новогодним каникулам, когда начнут выходить фильмы вроде третьего «Последнего богатыря», третьего «Человека-паука» или «Чемпиона мира» Алексея Сидорова про противостояние Карпова и Корчного, ситуация исправится. Во Франции, например, сразу после введения QR-кодов кинопрокат рухнул, а сейчас вроде ничего, все нормально - как упал, так и отжался. Другой вопрос, что во Франции процент вакцинированных гораздо больше, чем в России…