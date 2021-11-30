Профсоюз горняков: Владельцы шахт должны выплатить семьям погибших на «Листвяжной» горнякам из своего кармана по 60 млн рублей

Собственник шахты, как опасного производства, должен компенсировать семьям потерю кормильца за счёт собственных средств. Фото: Пресс-служба администрации правительства Кузбасса/ТАСС

Председатель Независимого профсоюза горняков России Александр Сергеев от лица исполнительного комитета профсоюза в связи с трагедией на шахте «Листвяжная», где погиб 41 человек, обратился к общественности с заявлением (есть в распоряжении редакции). В нем профсоюзный лидер назвал две основные проблемы, не решив которые, государство не сможет обеспечить безопасность шахтеров.

Она из них состоит в том, что собственники шахт не несут личной материальной ответственности за гибель людей.

«Семьи погибших получат по 2 млн рублей в качестве единовременной выплаты, - написано в заявлении. - Еще по 1 млн рублей получит каждый член семьи. В среднем одна семья погибшего получит около 6 млн рублей. Это примерно 7-летний заработок погибших (исходя из заявляемой средней зарплаты на этой шахте в 64 тыс. рублей). Такова в настоящее время «цена человеческой жизни», с точки зрения владельцев.

При этом необходимо понимать, что часть этих выплат будет осуществляться за счёт выплат по обязательному страхованию гражданской ответственности. А страховые взносы включаются в себестоимость продукции – собственник шахты, фактически, не несет никаких личных материальных затрат.

По информации из открытых источников, чистая прибыль, которую получил владелец шахты «Листвяжная» в 2020 году – 836,7 млн рублей. То есть в 2020 году, владелец шахты имел ежедневно не менее 2,3 млн рублей чистой прибыли. И это в год, когда ситуация в мировой экономике и со сбытом угля, из-за пандемии СОVID-19, была сложная. А сколько миллиардов рублей чистой прибыли собственники ранее «конвертировали» и в будущем «конвертируют» в дивиденды?

Собственник шахты, как опасного производства, должен компенсировать семьям потерю кормильца за счёт собственных средств. При этом величина таких компенсаций должна быть не 6 млн рублей, а значительно больше – стоимость жизни человека в России 40–60 млн рублей, по оценкам экспертов Финансового университета при Правительстве РФ.

Если владелец опасного производства будет выплачивать из личных средств родственникам погибших по 60 млн рублей, есть шанс, что он начнёт выполнять Инструкцию МОТ «Безопасность труда и здоровья при работе на угольных шахтах».

Второй проблемой профсоюзный лидер и его коллеги по цеху назвали отсутствие неизбежности реального наказания руководителей шахт.

«В настоящее время, в ст. 217 Уголовного кодекса РФ (Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов) имеется прямое указание в диспозиции статьи на неосторожную форму вины, - приведены доводы в документе. - Такое указание переводит деяние в преступление средней тяжести с неосторожной формой вины, по которым срок давности с момента совершения преступления составляет 6 лет, что с учётом сложности и длительности расследования, фактически освобождает обвиняемых от реального наказания».