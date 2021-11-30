Больная раком Евгения Симонова рассказала, как ей удаляли опухоль: "Не хочу умирать"

Актриса Евгения Симонова. Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

Евгения Симонова впервые призналась, что борется с раком легкого. Врачи диагностировали у актрисы онкологию несколько лет назад. По словам звезды фильмов "Афоня" и "Обыкновенное чудо", тяжелую болезнь спровоцировал другой запущенный недуг. Народная артистка России перенесла сложнейшую операцию в Германии.

Евгения Симонова прославилась на всю страну в 17 лет после выхода на экраны в 1974 году фильма "В бой идут одни старики". Потом были съемки в знаменитой картине "Афоня" и музыкальной сказке "Обыкновенное чудо". Сейчас актриса продолжает сниматься и выходить на сцену. А год назад появились слухи, что в Германии ей сделали сложную операцию - удалили часть легкого из-за онкологического заболевания.

Артистка долгое время не комментировала слухи. Однако недавно Евгения Павловна рассказать правду о своем заболевании. По словам артистки, онкологию у нее спровоцировала запущенная болезнь. "Воспаление легких, а у меня спектакль в Иркутске, билеты проданы. Потеплее оделась, напилась антибиотиков, поехала в аэропорт, села в самолет, температуру сбила, приехала, сыграла, вернулась и продолжила лечиться. Потом опять съемки… Вот так я все преодолевала... И началась хроника", - поделилась 66-летняя знаменитость в YouTube-шоу "Скажи Гордеевой".

А через несколько лет врачи обнаружили в легких артистки подозрительное затемнение. "После очередного воспаления легких опухоль у меня раз - и выросла. Врачи сказали удалять", - поведала Симонова.

Евгения Павловна призналась, что не особенно переживала. "Всегда панически боюсь за близких, а за себя - нет. Не знаю почему. Не могу сказать, что готова умереть завтра-послезавтра. Но если скажут, что надо, могу принять это, потому что я благодарна. Я 66 лет так прожила! Мало? Нет. Это хорошо. Я не хочу, у нас еще дома дела, но, в принципе, готова", - рассуждает актриса.

Опухоль ей удаляли в Германии. Тогда было непонятно, какого характера это новообразование. "Мне в Москве такие ужасы рассказали по поводу этой операции: там рассекали со спины, ребра подпиливали… А плевра долго восстанавливается", - вспоминала звезда.

На операционном столе хирург нашел у нее аденокарциному. "Когда они вскрыли и взяли оттуда биопсию, результаты показали онкологию. Тогда вместо какой-то части он удалил мне всю нижнюю долю правого легкого", - поделилась актриса.

Ее во всем поддерживает семья. Режиссер Андрей Эшпай стал третьим мужем Евгении Павловны. Когда-то их познакомил Игорь Костолевский. Бурный роман закончился рождением дочки Маши. От актера Александра Кайдановским у Симоновой есть дочь Зоя. Она пошла по пути родителей, закончила ГИТИС и в настоящее время служит там же, где и ее мама, - в Театре имени Маяковского.

У Симоновой есть и третья, приемная дочь Даша Коршакова. Более 30 лет назад артистка стала опекуном девочки. Ее мама - звезда фильма "Калина красная" Людмила Коршакова умерла в 42 года. И, хотя Дашу забрали бабушка с дедушкой и увезли в Тулу, актриса помогала ребенку.