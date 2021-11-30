Омикрон - новый опасный штамм коронавируса: симптомы у взрослых, есть ли случаи в России

Омикрон признан ВОЗ «вариантом, вызывающим беспокойство» Фото: REUTERS

Омикрон - новый опасный штамм коронавируса, который появился совсем недавно. Первый случай заболевания был зафиксирован 9 ноября и эксперты еще не до конца разобрались в свойствах южноафриканского мутанта. Мы собрали все, что известно на данный момент.

КАК ПОЯВИЛСЯ ВАРИАНТ ОМИКРОН

В официальном релизе ВОЗ сообщается, что вариант коронавируса SARS-CoV-2 B.1.1.529 или Омикрон впервые обнаружен в Южной Африке и в Ботсване.

Предположительно первым пациентом, у которого был выявлен этот вариант вируса, был человек с крайне ослабленной иммунной системой - высказывается предположение, что он мог страдать ВИЧ. Также подавление иммунной системы могло быть вызвано пересадкой органов и приемом лекарств, направленных на подавление иммунной системы. Сам нулевой пациент не был обнаружен.

Есть вероятность, что такого пациента лечили от COVID-19 с применением лекарств на основе моноклональных антител, что позволило вирусу выработать множественные мутации, способные обходить даже самые эффективные к коронавирусу антитела.

ПОЯВИЛСЯ ЛИ НОВЫЙ ШТАММ ОМИКРОН В РОССИИ

На данный момент Омикрон добрался до Испании, Австрии, Японии. Отдельные случаи найдены в заморском регионе Франции - на острове Реюньон. Омикрон уже обнаружен в Австралии, Бельгии, Ботсване, Канаде, Чехии, Дании, Германии, в Китае (Гонконг), Израиле, Италии, Нидерландах, Португалии, ЮАР, Швеции и Великобритании (в Англии и Шотландии).

Есть вероятность, что Омикрон присутствует и в регионах Северной Африки, в Египте, например. Отсюда – возникшие предположения о том, что Омикрон мог приехать в Россию вместе с туристами из Египта. Однако, Роспотребнадзор опроверг слухи о том, что Омикрон уже был обнаружен в нашей стране.

ПОЧЕМУ ОМИКРОН ВЫЗЫВАЕТ БЕСПОКОЙСТВО

Омикрон признан ВОЗ «вариантом, вызывающим беспокойство». Это решение было основано на доказательствах, подтверждающих, что Омикрон имеет множество мутаций, по сравнению с исходным вариантом вируса, который появился в китайском Ухане. Ученые насчитали около 30-ти существенных изменений в S-белке Омикрона, том самом белке, который позволяет вирусу проникать в клетки организма человека.

Всего Омикрон имеет по оценкам разных ученых от 50-ти до 80-ти мутаций в основных белках вируса. Для сравнения, вариант Дельта, который сейчас бушует во всем мире, имеет две существенные мутации в S-белке. Но большое количество мутаций не обязательно делает вирус опаснее. По словам профессор-вирусолога, доктора медицинских наук, главного научного сотрудника Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им.Н.Ф.Гамалеи Анатолия Альтштейна большое число мутаций означает, что у вируса нестабильный геном. А такой возбудитель болезни, как правило, становится менее опасным. Потому что эволюционно подавляющее число мутаций ведет к ослаблению патогенности вируса.

Вот что говорит об этом профессор-вирусолог, доктор медицинских наук, главный научный сотрудник Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им.Н.Ф.Гамалеи Анатолий Альтштейн:

- Если данная гипотеза подтвердится, то летальность «Омикрона» может свестись к десятым долям процента, и тогда он перейдет в нишу обычных сезонных простуд, предполагает профессор. Уточним: при условии, что новый вариант коронавируса действительно станет преобладающим, вытеснив «Дельту».

ПРАВДА ЛИ, ЧТО ОМИКРОН БОЛЕЕ ЗАРАЗЕН

Пока не ясно, является ли Омикрон более заразным вариантом вируса, то есть легче передается от человека к человеку, по сравнению с другими вариантами, включая Дельту.

Известно, что в Южной Африке, на «родине» Омикрона, он быстро становится превалирующим, по сравнению с Дельта-вариантом. Но в настоящее время проводятся эпидемиологические исследования, чтобы понять, связано ли это именно с Омикроном или с другими факторами, среди которых – недостаточный уровень вакцинации, недостаточное тестирование. Кроме того, во многих регионах Южной Африки люди уже переболели коронавирусной инфекцией, вызванной вариантом Дельта и, возможно, есть некоторое влияние так называемого перекрестного иммунитета.

КАКИЕ ОСНОВНЫЕ СИМПТОМЫ У ВЗРОСЛЫХ ПРИ ЗАРАЖЕНИИ ШТАММОМ ОМИКРОН

Вызывает ли Омикрон более тяжелое течение болезни, или, напротив, переносится легко, тоже пока не ясно. Нужны подтвержденные эпидемиологические данные, а тех, кто заболел инфекцией, вызванной Омикроном, в мире пока не так много.

Пока не доказано, что симптомы, связанные с Омикроном, отличаются от симптомов других вариантов. Пока появились сообщения, что этот вариант вируса вызывает головную боль и слабость и болезнь не сопровождается повышением температуры. Но в основном Омикрон выявлялся среди студентов университетов — молодых людей, у которых, как правило, заболевание протекает в более легкой форме. Пока ничего неизвестно о том, как болезнь будет развиваться в других возрастных группах.

Пока из десятков случаев клинического течения, которые описаны, ни одной смерти от болезни, вызванной Омикроном, не зарегистрировано.

ВЫЗЫВАЕТ ЛИ ОМИКРОН ПОВТОРНОЕ ЗАРАЖЕНИЕ

Предварительные данные действительно говорят о том, что люди, которые уже переболели COVID-19, могут легче повторно заразиться этим вариантом вируса, по сравнению с другими.

ЭФФЕКТИВНЫ ЛИ ВАКЦИНЫ ПРОТИВ ОМИКРОНА

В Южной Африке среди первых зараженных были вакцинированные люди, а это значит, что, предположительно, Омикрон может обходить антитела после вакцинации.

Гендиректор фармкомпании Moderna Стефан Бансел заявил, что, вероятнее всего, миру понадобятся новые вакцины для защиты от варианта Омикрон и их разработка займет месяцы.

Главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава РФ Оксана Драпкина придерживается другого мнения. По ее словам, существующие вакцины от коронавируса должны защитить даже при заражении штаммом Омикрон. Об этом Оксана Драпкина заявила в эфире «Соловьев LIVE».

ВЫЯВЛЯЮТ ЛИ ОМИКРОН ПЦР-ТЕСТЫ

Широко используемые ПЦР-тесты продолжают выявлять инфекцию, вызванную вариантом Омикрон.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ

Кортикостероиды (гормональные противовоспалительные препараты) и блокаторы рецепторов интерлейкина-6 (препараты для борьбы с цитокиновым штормом) по-прежнему будут эффективны для лечения пациентов с тяжелой формой COVID-19, заявили в ВОЗ. С препаратами, основанными на моноклональных антителах, могут возникнуть проблемы. Также предстоит оценить в клинической практике, насколько эффективными покажут себя Молнупиравир и Paxlovid. Клинические испытания этих препаратов проводятся, в том числе, и в России.

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