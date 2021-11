Леонид Якубович останется ведущим "Поле чудес" после перезапуска шоу

Пожалуй, Леонида Якубовича можно назвать вторым по узнаваемости человеком в стране Фото: Иван ВИСЛОВ

Время летит вперед и все меняется. Вот уже и, казалось бы, вечная программа «Поле чудес» перестанет выходить в эфир.

Не хватайтесь за корвалол, рано! Зато в эфире Первого выйдет новое шоу: «Наше Поле чудес».

Объясняем, что происходит.

По легенде много-много лет назад в командировке во Франции шоу «Колесо фортуны» (Wheel of Fortune) увидели по телевизору во время командировки Владислав Листьев и Анатолий Лысенко, тогда заместитель главреда Молодежной редакции ЦТ. Программа впервые появилась в Америке в 1975 году.

Телепродюсеры вернулись в родную страну и, вдохновившись «Колесом фортуны» и еще одним зарубежным популярным шоу «Правильная цена» (The Price Is Right), запустили в 1990 году викторину, где участники могли выиграть бытовую технику или круиз, под названием «Поле чудес». Поначалу программу вел Влад Листьев, затем — Леонид Якубович.

Как выясняется, права на выпуск передачи у американцев выкупить не удалось. Шоу и без того выходило исправно, и зрители его сильно полюбили. Пожалуй, Леонида Якубовича можно назвать вторым по узнаваемости человеком в стране. В какой бы медвежий угол не занесло ведущего — везде узнают.

Но все, что имеет начало, имеет конец, как мы помним из «Матрицы». 30 ноября Первый канал объявил, что «Поле чудес» в прежнем формате больше не будет выходить в эфир. Теперь телекомпания «ВИDgital», которую возглавляет Александр Любимов, теперь не будет снимать проект. Первый канал расторг контракт с ними. И приобрел официальную лицензию зарубежного шоу «Колесо фортуны» у американской компании CBS.

— Первый канал принял решение не продлевать контракт с производителем проекта «Поле чудес» телекомпанией «ВИД» в связи с нецелесообразностью заключения нового договора на предложенных каналу изменившихся условиях, — сказано в сообщении Первого канала. — Мы благодарны коллегам за долгие годы плодотворной работы и совместные проекты, вошедшие в историю отечественного телевидения.

Спешим успокоить: ведущий останется прежним.

— Тридцать один год программе — это так много, что не грех и встряхнуться, — поддерживает новую идею Якубович. — Начинается новый этап, в который мы входим с огромным опытом, любовью к своей работе и уважением к зрителю.

Обновленный проект «Наше Поле Чудес» с Леонидом Аркадьевичем, разносолами, частушками и стихами от детей выйдет в эфир Первого канала в января 2022 года и будет выходить как обычно по пятницам.