Суд запретил 12 задержанным болельщикам ЦСКА появляться на стадионах два года

В понедельник были наказаны первые пять человек. Фото: Пресс-служба Савеловского суда Москвы

В Савеловском суде Москвы вторые сутки продолжают разбирать административные протоколы, составленные на болельщиков ЦСКА.

Напомним, после матча с «Зенитом», который состоялся 28 ноября, на стадионе армейского клуба полиция задержала более 400 человек. Как объяснили силовики, основанием стал поджог пиротехники на трибуне. Оперативно вычислить хулиганов не смогли, потому что камеры видеонаблюдения на арене не работали. Поэтому в итоге увезли в отделы зрителей целого сектора. Многие болельщики жаловались, что отпустили их только под утро…

Как ранее сообщала пресс-служба ГУ МВД по Москве, в итоге на нарушителей были составлен 51 административный протокол.

Самые «популярные» статьи - «Нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований» и «Распитие алкоголя в общественных местах». По версии полиции, им также удалось вычислить 14 фанатов, которые непосредственно жгли на игре файеры и дымовые шашки.

В понедельник были наказаны первые пять человек. Все они получили запрет на посещение стадионов сроком на два года. Также они должны будут выплатить в качестве штрафа по 20 тысяч рублей. Во вторник заседания по фанатам продолжились. Еще семь человек не смогут в течение двух лет посещать любые соревнования. Пятеро из них заплатят в казну по 20 тысяч рублей, двое - по 15 тысяч.

- В ближайшее время будут рассмотрены еще 10 материалов об административных нарушениях, - сообщила корреспонденту KP.RU пресс-секретарь Савеловского суда Москвы Мария Михайлова.

Многие футбольные эксперты считают, что массовое задержание болельщиков на трибунах связано с будущим введением в России так называемой Fan ID. Это индивидуальное удостоверение болельщика, которое фиксируется при покупке билета. В дальнейшем это упрощает отслеживание нарушителей в случае каких-либо ЧП на стадионах. К слову, подобные Fan ID уже несколько лет действуют практически во всех европейских странах.