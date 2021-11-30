Детские площадки попали под регламент

Фото: Иван МАКЕЕВ

Заядлые любители экстрима, которые любят, например, аттракцион «Шамбала» в испанском тематическом парке «Порт Авентура», рано или поздно вместе со страхом начинают испытывать удовольствие. Они понимают, что даже в самой высокой точке неистового, головокружительного полета, тебя бережет не страховочный ремень, а гений инженеров. Если гипотетически представить, что катаешься непристёгнутым, законы физики все равно не дадут упасть. Возможно, подобные мысли испытывают и наши российские мамы, когда их ребенок пробует новую горку на детской площадке. «Ну ведь дети же. Наверняка кто-то подумал об их безопасности. Светлые головы все знают», - ход мыслей среднестатистического родителя примерно таков.

Но, оказывается, все не так просто. Только с 1 декабря 2021 года в России вступает в силу Технический регламент о безопасности оборудования для детских игровых площадок. Он предъявляет единые обязательные требования по безопасности для всех изготовителей и поставщиков. А как было до этого? Единые обязательные требования не предъявлялись, а производители обходились предоставлением добровольных сертификатов. А это значит, что при несчастных случаях родители пострадавших детей судились с эксплуатирующими организациями.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Но с первого дня зимы все поменялось. Теперь единые требования безопасности работают и для всего оборудования, которое устанавливается на детских площадках. И неважно, изготовлены площадки в России или привезены из-за границы. Безопасность будет проверятся по всем параметрам. Это пожарная и гигиеническая безопасность материалов, отсутствие выступающих элементов оборудования с острыми концами, предупреждение застреваний частей тела. Ведь по статистике, застревание пальцев, рук, головы ребенка в элементах игрового оборудования являются наиболее частыми причинами травм.

Конструкторское бюро испытательного центра «ПромМаш Тест» (входит в ГК Серконс) изготовило специальные испытательные щупы для проверки на застревание. Они имитируют части тела ребенка. По словам основателя ГК Серконс Ихсана Бозкурта, в России считанное количество лабораторий имеют весь спектр испытательного оборудования для детских площадок. Для лаборатории «ПромМаш Тест», к примеру, в Германии закуплена уникальная испытательная установка для тестирования покрытий детских игровых площадок. Она единственная внесена в единый реестр средств измерений. Падение с высоты – тоже одна из распространенных травм. Буквально несколько недель назад московские газеты сообщали о восьмилетнем мальчике, который, играя на детской площадке, упал с высоты и получил тяжелую черепно-мозговую травму.

Есть в новом регламенте и положения, которые уже начали выполнятся. Игровое оборудование, которое эксплуатируется более 10 лет, должно быть демонтировано независимо от его технического состояния во избежание травмирования детей. В российских городах, например, в Иванове и Иркутске, уже выявляются такие площадки. Они обносятся сигнальной лентой и маркируются объявлениями о запрете эксплуатации. Также переоборудованию или демонтажу подлежат качели с жесткой подвеской, который запрещены ГОСТом.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

По словам Константина Михалева, руководителя направления испытаний аттракционов и детских площадок «ПромМаш Тест», большинство производителей в процессе испытаний получают замечания, которые им приходится учитывать.

Совет всем мамам и папам. Если вы увидели маркированную сигнальной лентой детскую площадку, не пускайте туда своего ребенка. Не поленитесь и дойдите до соседнего двора. Безопасность – это не шутки, для этого и ввели новый регламент. И пусть производителям теперь придется сложнее, но мы все будем чувствовать себя более уверенно и защищено.

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