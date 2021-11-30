«Замены Александру Борисовичу нет!» Продюсер шоу «Голос» Юрий Аксюта объяснил, что будет с проектом после ухода мэтра

В память о выдающемся артисте Первый канал провел спецвыпуск программы «Пусть говорят». Фото Максима Ли

28 ноября страна осталась без Александра Градского — талантливейшего певца, композитора, наставника проекта «Голос». Сердце мэтра не выдержало после инсульта, врачи боролись за жизнь музыканта больше суток.

В память о выдающемся артисте Первый канал провел спецвыпуск программы «Пусть говорят», где ошарашенные коллеги Градского по проекту (Пелагея, Дима Билан и Леонид Агутин) вспомнили, каким он был.

Продюсер шоу «Голос» Юрий Аксюта

Взял слово и продюсер Юрий Аксюта, запустивший «Голос» в эфир в 2012 году. Он попытался ответить на самый популярный вопрос: что будет с проектом после ухода Градского.

- Замены Александру Борисовичу нет! - подчеркнул музыкальный продюсер Первого канала Юрий Аксюта. - Это надо понять и признать. Прошло еще мало времени и говорить о таких вещах [кто сядет в кресло наставника вместо Градского] рано. Никто его не заменит по определению. Как мы будем доводить проект до финала? Внимательнейшим образом обдумаем и найдем решению. Думаю, что это будет правильное решение и его воспримут как единственно возможное.

Юлия Курганова. Фото Максима Ли

Не исключено, что красное кресло Александра Градского может занять кто-то из его детей: сын Даниил, однажды спевший в «Голосе» в качестве розыгрыша, или дочь Мария, работавшая советницей мэтра в первых сезонах проекта.

«Голос», Первый, пятница, 21.30