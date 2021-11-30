Что недосказал Лукашенко, напугав НАТО возвращением ядерного оружия в Белоруссию

Ставить такие МБР «под балконом» у Польши – неразумно, да и опасно Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Это сенсационное грозное сообщение наверняка серьезно пощекочет нервы Вашингтону и Брюсселю (там – штаб-квартира Североатлантического блока), да и всей натовской Европе.

Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью Дмитрию Киселеву заявил, что предложит Владимиру Путину вернуть в Белоруссию ядерное оружие. Но это произойдет при условии, если аналогичные системы НАТО окажутся в Польше.

Почему именно в Польше? Да потому, что недавно главарь НАТО Йенс Столтенберг заявил: если Германия откажется принимать на своей территории новое ядерное оружие США, его альянс разместит «восточнее». Вот вам и Польша. А там уже до Белоруссии, да и до России (Калининградская область) – рукой подать. А подлетное время ракет к территории нашего Союзного государства будет исчисляться считанными минутами.

Ну а теперь о сути заявления Лукашенко. Это блеф или же такое в реальности возможно? Для тех, кто не в курсе, я напомню: до осени 1996 года в Белоруссии дислоцировалась 81 межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) «Тополь». Тогда же мы эти ракеты убрали. Я был свидетелем вывоза последнего «Тополя» и хорошо помню, с какой траурной угрюмостью белорусы (жители окрестных деревень) пришли на церемонию прощания. Они на нас, на министра обороны России генерала армии Игоря Родионова и сопровождавших его лиц смотрели, как на предателей. До сих пор помню слова старика в потрепанной фуфайке и резиновых сапогах:

- Сынок, зачем вы нас беззащитными делаете?

Правда, наш министр обороны в своей речи несколько раз подчеркнул: мы забираем ракеты, но Белоруссия должна знать, - в случае агрессии НАТО мы будет защищать ее так же, как и Россию!

Кстати, батька Лукашенко на церемонию прощания с «Тополями» не пришел вообще и даже после этого показывал обиду Москве. А однажды публично намекнул НАТО, - шахты ядерных мы не взорвали, они могу нам пригодиться…

И вот теперь – более чем жирный намек на возвращение ядерного оружия в Белоруссию. Здесь надо сразу оговорить несколько принципиальных моментов, дабы заткнуть рот недругам. Во-первых, ни о каком нарушении Договора о нераспространении ядерного оружия не может быть и речи. Если вопрос решится, то ракеты в Белоруссии будут находится под полным контролем россиян («красная кнопка» от МБР будет в Москве). Мы не американцы, которые давно наплевали на этот Договор и не то что ядерные бомбы, но и контроль над ними передали немцам и англичанам (их пилоты даже проводят учения по применению ядерных бомб).

Во-вторых, Москва (я в этом абсолютно уверен!) возвращать в Белоруссию «Тополя» или «Ярсы» не будет. Ставить такие МБР «под балконом» у Польши – неразумно, да и опасно. Расстреляют, с земли и с воздуха, как в тире. Да и к тому же эти ракеты бьют на дальность от 8 до 11 тыс км, а тут надо стрелять «по другую сторону забора». Поэтому куда правильнее обойтись более приспособленными для этого «ядерными инструментами». Скажем, нашими мобильными и высокоточными оперативно-тактическими комплексами «Искандер» (их ракеты тоже имеют ядерные боеголовки и достанут до любой ядерной базы или центров управления этим оружием в любой точке натовской Европы).

Но помните, что Батька сказал? «Это произойдет при условии, если аналогичные системы НАТО окажутся в Польше». Предельно ясное заявление. А еще в Белоруссии могут нести дежурство наши МиГи, у которых под брюхом есть «Кинжалы» с ядерной боеголовкой. Так что подсобить братьям-сябрам у нас есть чем. И если Варшава разрешит США притащить на свою территорию ядерные бомбы и ракеты, поляки должны знать, - они будут жить в обнимку со смертью. США и НАТО делают их заложниками атомного ада. Батька сказал меньше, чем мог пока сказать. Ну а что Москва? Москва союзник надежный. Как говорится, «своих не бросаем». А ядерные ракеты и бомбы в Польше – это тоже очень красные линии. Это в какой-то степени возращение в Карибскому кризису 02 (1963). Тогда мир был на волоске от ядерной войны. Но политикам и генералам хватило ума договориться. А сейчас?