Глава Роспотребнадзора Анна Попова: срок действия ПЦР-тестов на COVID-19 сокращается с 72 до 48 часов

Глава Роспотребнадзора Анна Попова Фото: Иван МАКЕЕВ

Правительство направило Фонду социального страхования (ФСС) свыше 53,5 млрд рублей для обеспечения устойчивости в пандемию. Об этом сообщил премьер Михаил Мишустин во вторник на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.

- Распространение коронавируса оказало серьезную нагрузку на Фонд социального страхования, выросли расходы на оплату больничных листов, - пояснил Мишустин.

Премьер также рассказал, что власти выделят еще 5 миллиардов рублей помимо уже выделенных 20 миллиардов на дополнительные страховые гарантии медикам, борющимся с ковидом и заболевшим им.

Как рассказал глава Минздрава Михаил Мурашко, на прошлой неделе число пациентов с коронавирусом снизилось на 13%. Впервые за последний месяц больных с коронавирусом стало меньше миллиона. Под наблюдением врачей сейчас находятся

932 тысячи человек, из них 745 тысяч пациентов лечатся дома.

Мурашко также рассказал, что число вакцинированных от ковида в России превысило 70 млн. человек. Только за последнюю неделю прививку сделали 3 млн. человек.

Как рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова, все существующие вакцины «в той или иной степени» защищают и от нового штамма коронавируса «омикрон». При этом Попова призвала россиян воздержаться от зарубежных поездок.

- Сегодня есть риск получить новую инфекцию, новый вариант штамма, и есть риск остаться где-то на неопределенно долгий срок по решению той или иной страны. Ситуация с закрытием границ в мире меняется стремительно, и у путешественников есть реальный шанс вместо отдыха получить значительное количество проблем, - предупредила Попова.

Она также сообщила, что гражданам, прибывающим из стран, где выявлен штамм «омикрон», но с которыми не было возобновлено регулярное авиасообщение, по возвращении в Россию нужно будет уйти на 14-дневный карантин.

По ее словам, речь идет о нескольких сотнях россиян.

Попова также добавила, что в России штамм «омикрон» пока не выявлен.

Еще одно новшество касается срока действия ПЦР тестов. Роспотребнадзора принял решение из-за штамма «омикрон» сократить срок действия ПЦР-тестов с нынешних 72 до 48 часов.