Батька ждет боеголовки и поездки в Крым

Вопроса «чей Крым» между президентами России и Белоруссии не существует, заявил Лукашенко Фото: REUTERS

«ВСЕ «САРАИ» СТОЯТ НА МЕСТЕ

Александр Лукашенко готов попросить Россию вернуть ядерное оружие в Белоруссию. Это случится, если Германия откажется от американских боеголовок и их отправят в Польшу, сказал президент Белоруссии в беседе с гендиректором МИА «Россия сегодня» Дмитрием Киселевым.

- Тогда я предложу Путину вернуть ядерное оружие в Беларусь, - отметил Лукашенко.

- Какое оружие? - переспросил журналист.

- Мы договоримся. То ядерное оружие, которое будет наиболее эффективно при таком соприкосновении.

По словам президента Белоруссии, инфраструктура страны полностью готова к тому, чтобы разместить на своей территории ракеты с ядерными боеголовками.

- Я же не зря сказал, что мы на территории Беларуси к этому готовы. Я как рачительный хозяин ничего не разрушил. Все «сараи» стоят на месте.

«ЭТО И МОЙ КРЫМ»

Ответил Лукашенко и на вопрос о признании Крыма. «Я тогда еще сказал — де-факто это российский Крым. Не помню, был ли референдум тогда или нет». А после него, вопрос оформился и де-юре, сказал президент Белоруссии. При этом отметил, что имеет полное право на его посещение «под чьим бы протекторатом не был Крым».

- Это и мой Крым. Впервые на море я побывал в Крыму, когда у меня еще маленькие старшие детки были — один Витя был. Это и мой Крым, - ностальгировал Лукашенко.

Кроме того, белорусский лидер признался, что Путин его приглашал в Крым во время их очередной встречи в Сочи:

- Мне президент предложил: «Давай когда-нибудь»…

- Махнем, - подхватил Киселев.

- Так и было сказано, - согласился Лукашенко. - Когда мы были на шхуне болтались в Черном море, как раз об этом речь зашла. Я говорю: «Показал бы Крым». Он сказал: «нет вопросов». Только я ему сказал, что не на лодке, а на самолете, потому что, оказывается надо сутки туда топать на этой шхуне.

При этом, для официального признания Крыма российским, по мнению Лукашенко не нужно никаких заявлений или деклараций.

- Если президент туда уже приехал с президентом России, какие еще могут быть признания?

Вопроса «чей Крым» между президентами России и Белоруссии не существует, заявил Лукашенко. «Ни для меня, ни для Путина это не секрет».

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