Анекдоты: Доктор, я не против голосов в голове как таковых, но меня убивает их провинциальный выговор!

- Дед, а почему портянки в армии отменили?
- Внучок, для современного призывника это слишком сложный гаджет…
* * *
Идет зачет по произведению Л. Толстого «Анна Каренина». Студент долго и нудно рассказывает о жизни Вронского. Преподаватель устал слушать.
- О герое романа вы рассказали достаточно. Теперь расскажите о героине.
Студент оживляется.
- Героин - сильная вещь. А почему вы об этом спрашиваете?
* * *
Третью ночь подряд соседям композитора не дает заснуть новая колыбельная.
* * *
Когда он ее увидел, умные часы померили пульс, а умный мобильный банк заблокировал карту.
* * *
- Видел мою новую секретаршу? Четвертый размер.
- Пап, ты не тот номер набрал.
- Извини, сынок, ошибся. Ты только матери не говори.
- Пап, мне будет намного легче ей не говорить, получив новый айфон.
- Ну тогда говори. Я лучше ей айфон куплю.
- Ей придется шубу покупать, айфон дешевле.
- Сынок, дешевле будет вычеркнуть тебя из завещания.
- Ладно, убедил. Ну хотя бы фотку пришли…
* * *
В связи с пандемией директор запретил рукопожатия в офисе под угрозой штрафа в 5000 рублей.
Теперь сотрудники при встрече просто целуются.
* * *
Когда я понял, что я бог? Ну я молился и вдруг понял, что говорю сам с собой!
* * *
- А я записался на бокс после того, как меня избили на улице.
- То есть настолько тебе понравилось?..
* * *
Советы для тех, кто планирует начать взрослую жизнь.
1. Не начинайте.
* * *
- Доктор, таблетки, которые вы порекомендовали, мне очень помогли.
Доктор:
- Ну что ж, батенька, и такое бывает...
* * *
Мой муж сделал мне предложение в ресторане. Я была рада, но не думала, что будет все так банально. Потом вспоминаю, что моей сестре ее будущий муж достал кольцо из кармана и спросил:
- Хочешь потаскать?
* * *
Настоящий психолог может убедить рожденного ползать не в том, что он может летать, а в том, что он может ползать с удовольствием.