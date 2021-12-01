Анекдоты: Доктор, я не против голосов в голове как таковых, но меня убивает их провинциальный выговор!

- Дед, а почему портянки в армии отменили?

- Внучок, для современного призывника это слишком сложный гаджет…

* * *

Идет зачет по произведению Л. Толстого «Анна Каренина». Студент долго и нудно рассказывает о жизни Вронского. Преподаватель устал слушать.

- О герое романа вы рассказали достаточно. Теперь расскажите о героине.

Студент оживляется.

- Героин - сильная вещь. А почему вы об этом спрашиваете?

* * *

Третью ночь подряд соседям композитора не дает заснуть новая колыбельная.

* * *

Когда он ее увидел, умные часы померили пульс, а умный мобильный банк заблокировал карту.

* * *

- Видел мою новую секретаршу? Четвертый размер.

- Пап, ты не тот номер набрал.

- Извини, сынок, ошибся. Ты только матери не говори.

- Пап, мне будет намного легче ей не говорить, получив новый айфон.

- Ну тогда говори. Я лучше ей айфон куплю.

- Ей придется шубу покупать, айфон дешевле.

- Сынок, дешевле будет вычеркнуть тебя из завещания.

- Ладно, убедил. Ну хотя бы фотку пришли…

* * *

В связи с пандемией директор запретил рукопожатия в офисе под угрозой штрафа в 5000 рублей.

Теперь сотрудники при встрече просто целуются.

* * *

Когда я понял, что я бог? Ну я молился и вдруг понял, что говорю сам с собой!

* * *

- А я записался на бокс после того, как меня избили на улице.

- То есть настолько тебе понравилось?..

* * *

Советы для тех, кто планирует начать взрослую жизнь.

1. Не начинайте.

* * *

- Доктор, таблетки, которые вы порекомендовали, мне очень помогли.

Доктор:

- Ну что ж, батенька, и такое бывает...

* * *

Мой муж сделал мне предложение в ресторане. Я была рада, но не думала, что будет все так банально. Потом вспоминаю, что моей сестре ее будущий муж достал кольцо из кармана и спросил:

- Хочешь потаскать?

* * *

Настоящий психолог может убедить рожденного ползать не в том, что он может летать, а в том, что он может ползать с удовольствием.