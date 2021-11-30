Люди с ВИЧ будут получать помощь криптовалютой

Тема распространения ВИЧ остается одной из самых острых в мире и в России, и чтобы помочь людям с положительным ВИЧ-статусом, 1 декабря, во всемирный день борьбы со СПИДом, запускается благотворительный NFT проект — Red Ribbon Gang. Это цифровое искусство, на вооружении которого пиксельные персонажи.

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NFT (Non-Fungible Token), это уникальный токен на блокчейн, своего рода идентификатор права на собственность. Это вид нового коллекционного цифрового актива, которым больше никто не владеет, а право вашей собственности легко могут проверить все желающие.

Проект Red Ribbon Gang взял за основу цифровых панков — CryptoPunks. Этот арт-проект в свое время придумали владельцы компании Larva Labs, Мэтт Холл и Джон Уоткинсон. Идея создания странных цифровых персонажей появилась у них в 2017 году под влиянием лондонской панк-сцены. Так появилась странная коллекция 8-битных пиксельных изображений размером 24х24 дюйма, каждое из которых было уникальным.

Сегодня общая стоимость коллекции криптопанков превзошла отметку в 1 млрд долларов.

Red Ribbon Gang состоит из 10.000 сгенерированных Red Ribbon Punks с красными ленточками, и 370 артаов знаменитостей, чья жизнь связана с ВИЧ (Чарли Шин, Рудольф Нуриев, Джиа Каранджи, Фредди Меркьюри и др). Арты звезд рисуют художники со всего мира, многие из них ВИЧ-положительные. Все персонажи представлены в соответствии с гендерным и расовым равновесием.

Арты будут реализованы на NFT платформе OpenSea, 100% выручки от первичных продаж а также 8% с продаж на вторичном рынке пойдут в Фонд помощи людям, живущим с ВИЧ “СПИД.ЦЕНТР”, Старт продаж произойдет 1 декабря.

Основной миссией в проект, команда крипто-энтузиастов Digital Mob, при поддержке фонда СПИД.ЦЕНТР, закладывают привлечение внимания к новому фронту глобальной эпидемии, а также сбор средств для организаций, которые способны повлиять на ситуацию с ВИЧ в регионах со значительным приростом.

Как получить персонажа из Red Ribbon Gang?

Одного из 10 000 случайно сгенерированных персонажей Red Ribbon Punks можно будет купить по фиксированной цене 0,01 ETH на OpenSea.

Арты будут выкладываться порциями по 1000 NFT в день, в течении 10 дней. Это сделано для того, чтобы те, кто раньше всех понял ценность проекта, не получил монополию при розыгрыше знаменитостей.

Вы также можете получить одного из персонажей, приняв участие в AIRDROP, бесплатной раздаче 1000 токенов, организованной командой Digital Mob. Для этого Вам нужно заполнить форму на официальном сайте проекта.

Как получить арт знаменитости?

Арты знаменитостей невозможно купить, — они будут разыграны среди всех держателей Red Ribbon Punks. Каждый день в течении года будет разыгрываться 1 арт знаменитости. Еще пять артов будут разыграны дополнительно.

Шанс выиграть арт знаменитости повышается при наличии большого количества базовых Red Ribbon Punks. Чтобы уровнять шансы всех желающих, мы ограничили максимальные бонусы за так называемый Stacking. Читайте подробнее на официальном сайте проекта.

Справка о ВИЧ:

ВИЧ остается одной из основных проблем глобального общественного здравоохранения: с начала эпидемии 1981 года им более заразились более 75 миллионов человек. На сегодняшний день этот вирус унес более 32 миллионов жизней. По состоянию на конец 2020 года в мире, согласно оценкам, насчитывалось примерно 37,7 миллиона человек, живущих с ВИЧ-инфекцией.

На данный момент Восточная Европа и Центральная Азия испытывают значительный прирост диагностированных людей с положительным ВИЧ-статусом. Примерно 80% всех новых заражений в мире за 2020 год, приходятся именно на эти два региона.

Не существует метода, позволяющего вылечить ВИЧ-инфекцию. Однако благодаря расширению доступа к эффективным средствам профилактики, диагностики и лечения ВИЧ и оппортунистических инфекций, а также ухода за пациентами, ВИЧ-инфекция перешла в категорию поддающихся терапии хронических заболеваний, а инфицированные могут прожить долгую и здоровую жизнь.

Справка о фонде:

Фонд “СПИД.ЦЕНТР” старается добиться того, чтобы люди, живущие с ВИЧ в России, имели такие же качество и продолжительность жизни, как и их сограждане без вируса. Для этого Фонд проводит бесплатно тестирование (раннее выявление ВИЧ и раннее лечение гарантируют сохранение здоровья), группы поддержки, консультации, сессии с психотерапевтом, а также ведет просветительское СМИ и проводит обучение для будущих врачей.

Это некоммерческая организация, которая была создана в 2016 году российским журналистом и телеведущим Антоном Красовским, а также заведующей амбулаторно-поликлиническим отделением Московского областного центра борьбы со СПИДом Еленой Орловой-Морозовой.

“СПИД.ЦЕНТР” стал победителем премии проекта «Сноб» «Сделано в России — 2016» в номинации «Социальный проект».

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