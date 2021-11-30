Вячеслав Зайцев подарил московским врачам и ветеранам дизайнерские валенки: «И тепло и модно»

Вместе со своими помощниками 83-летний модельер привез в социальный центр «Измайлово» 100 пар новеньких дизайнерских валенок Фото: Иван МАКЕЕВ

Вторник, 30 ноября, в Москве стал некалендарным, но первым по-настоящему зимним днем. Снегопад обрушился на столицу, ознаменовав начало нового сезона. Так совпало, что именно в этот снежный день зимнее подарки от знаменитого кутюрье Вячеслава Зайцева получили московские врачи, ветераны и участники Великой Отечественной войны. Вместе со своими помощниками 83-летний модельер привез в социальный центр «Измайлово» 100 пар новеньких дизайнерских валенок. Мужские и женские: черные, серые и красные они созданы по эскизам Зайцева и произведены одной из отечественных обувных фабрик.

Оказалась, что такими необычными подарками Вячеслав Михайлович решил поблагодарить московские соцслужбы.

- Все началось еще в апреле этого года, когда Вячеслав Михайлович ощутил серьезное ухудшение самочувствия. Ему нужно было пройти курс реабилитации и когда я взялся за организацию, оказалось, что у него нет даже инвалидности, а значит он не имеет права ни на какие льготы - вспоминает Николай Головин, экс-директор Дома Моды Вячеслава Зайцева, близкий друг семьи модельера. – После прохождения медосмотра была оформленная группа по инвалидности. После этого Вячеслав Михайлович прошел два курса реабилитации.

Оказалась, что такими необычными подарками Вячеслав Михайлович решил поблагодарить московские соцслужбы Фото: Иван МАКЕЕВ

И, судя по самому кутюрье, не зря. Все, кто часто общаются с Зайцевым заметили изменения: он стал больше и активнее говорить, чаще улыбаться и почти перестал жаловаться на плохое самочувствие. Небывало активным кутюрье был и во время передачи валенок.

- Они не только теплые, но и очень модные, - похвалил свои гостинцы Вячеслав Зайцев. – Для настоящей снежной русской зимы лучше обувь просто не придумать. И неважно сколько вам лет 18 или 80 с хвостиком, валенки – это оптимальный вариант.

И 80 как оказалось для тех, кому адресованы подарки вовсе не предел. Ветераны из списка куда старше и уж они-то, знают толк в валенках.

- Волонтеры передали одну из пар Алексею Алексеевичу Марченкову, постоянному участнику парадов Победы, полковнику в отставке, человеку, который прошел от Курской дуги до Берлина. Так вот он сразу позвонил со словами благодарности и сказал, что были бы у них тогда такие валенки, немцев победили бы в два раза быстрее, - передал слова ветерана Николай Головин.

Валенки получат и медики, которые сейчас работают в красной зоне и борются за жизни пациентов с коронавирусом. Кстати, Вячеслав Зайцев несколько дней назад прошел первый этап вакцинации.

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