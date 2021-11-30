«Что у нее с лицом?»: Перестаравшуюся с пластикой Деми Мур сравнили с Джокером

Поклонников удивило выражение лица Деми Мур. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Лондоне прошла модная премия «The Fashion Awards», собравшая на красной дорожке немало знаменитостей, в том числе голливудских звезд. Одной из участниц церемонии стала актриса Деми Мур. 58-летняя звезда фильмов «Солдат Джейн» и «Привидение» в этот вечер блистала в кутюрном платье Fendi, расшитом кристаллами Swarovski. Впрочем, главное внимание поклонников привлек вовсе не наряд Деми, а ее внешность. Актриса позировала фотографам с таким лицом, что многие задались вопросом: что с ней случилось.

Судя по всему, актриса серьезно перестаралась с пластикой. Из-за слишком натянутой кожи и выступающих скул выражение ее лица сравнили с улыбкой персонажа известного фильма ужасов. «Что Деми сделала со своим лицом? Она похожа на Джокера», - пишут пользователи Сети.

Деми блистала в кутюрном платье Fendi, расшитом кристаллами Swarovski. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Справедливости ради отметим, что такое выражение у актрисы появляется только когда она пытается гламурно позировать на камеры и складывает губы «уточкой». Когда же актриса широко улыбается, ее лицо выглядит нормально. Пластику выдают разве что чересчур рельефные скулы, которые являются первым признаком того, что в лицо Деми закачали слишком много филеров. Они помогают разглаживать морщинки, поэтому многие звезды в возрасте могут похвастаться такими щечками-яблочками.

Впервые серьезные изменения в лице звезды поклонники заметили в январе этого года. Тогда Деми участвовала в Парижской неделе моды. Видимо, актриса тогда еще не отошла от свежей пластики, так что перемены особенно бросались в глаза. «Боже мой, что с ее лицом? Верните нам прежнюю Деми!», «Ей стоит уволить своего пластического хирурга», «Какой кошмар, лучше выглядеть на свой реальный возраст, чем так», - пестрели тогда комментарии в соцсетях.

«Что Деми сделала со своим лицом? Она похожа на Джокера», - пишут пользователи Сети. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Деми – известная поклонница пластической хирургии. Впервые звезда легла под нож еще в юности, чтобы исправить форму носа. Актриса не раз делала подтяжку и увеличение груди. Перед фильмом «Стриптиз» она вставила себе в бюст имплантаты третьего размера, с которыми ходит и поныне. Кроме того, ради роли стриптизерши Мур сделала пластику ягодиц. Говорят, ближе к 50 годам Деми решилась даже на пластику коленей – подтянула обвисшую кожу над коленными чашечками. Впрочем, сама актриса эти слухи никогда не подтверждала. Но выглядит она и вправду удивительно молодо для своего возраста.

Когда актриса улыбается, пластику выдают разве что чересчур рельефные скулы. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Деми часто приглашают на модные дефиле, причем не только в качестве гостьи, но и как модель. Весной этого года она стала главной звездой показа новой коллекции модного дома Fendi сезона весна-лето 2021. А минувшим летом Мур сфотографировалась для рекламы купальников Andie Swim. Звезда сотрудничает с этим брендом с момента его основания. Рекламная компания оказалась очень необычной, ведь вместе с Мур в ней снялись все ее дочери от брака с Брюсом Уиллисом: 32-летняя Румер, 29-летняя Скаут и 27-летняя Таллула.