Вопрос дня: А вы во время пандемии стали больше читать? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Наталья КАТАЕВА-МОРДЮКОВА, сестра Нонны Мордюковой, художник по костюмам:

- А я больше читаю стихи. Вслух. Пушкина, Лермонтова... Читаю родственникам, друзьям, когда они мне позвонят. Журналистам «Комсомолки», которые меня не забывают. В том числе и Пастернака - его очень любила моя сестра Нонна.

Леонид ПАЛЬКО, президент издательства «Вече»:

- Нет, я переосмыслил то, что прочитал за свою жизнь, и то, что мы выпустили за 30 лет работы «Вече». Потому что с ковидом попал в реанимацию больницы № 52. У меня была остановка сердца. Когда выкарабкался и выписался, отправил врачам, которые меня спасли, библиотечку наших книг. Но вряд ли в ближайшее время у них будет возможность почитать...

Евгений ДЕМЧЕНКО, амбассадор Федерации рестораторов и отельеров России:

- Стал больше читать в те часы, что раньше тратил на дорогу. В мирное время вряд ли дошли бы руки до «48 законов власти» или «Квантового воина». Считаю, те, кто читает книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.

Катерина РУБЛЕВА, бизнес-психолог:

- Стала больше работать, так как полноценно вышла в онлайн. Читаю историческую литературу, чтобы посмотреть, как раньше человечество реагировало на подобные вызовы.

Андрей ТУМАНОВ, главный садовод России:

- Больше ли читаю? Я нынче закрутил больше банок компотов, собрал больше картошки и моркови. Вот.

Екатерина СУББОТИНА, мама самого начитанного нижегородского школьника, 11-летнего Алёши:

- Из-за нагрузки в школе Алёша не может читать столько, сколько хочется. В ковикулы брал в библиотеке «Войну и мир», но не пошло - сдал. Читает «Повесть о настоящем человеке» - очень впечатлен! - и «Легенды Древней Греции».

Александр КАРАБАНОВ, юрист:

- Читать активнее не стал. А спорта стало в жизни больше. Стараюсь утром заниматься кроссфитом. Бодрит.

Филипп, ученик 4-го класса, Краснодар:

- Из-за пандемии тренировки по баскетболу в школе сократили до одной в неделю. Приходится наверстывать на площадке во дворе. А вообще мы читаем, но все больше ТикТок.