Легендарный композитор скончался 73-м году жизни Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

1 декабря 2021 года в Москве проходит прощание Александром Градским. О его смерти стало известно 28 ноября. Известный певц и композитор скончался на 73-м году жизни. Сайт kp.ru ведет прямую онлайн-трансляцию траурной церемонии в театре "Градский холл" на Коровьем валу.

Еще в советские годы Градский смог прославиться как талантливый артист и один из основоположников отечественного рока. Он работал как певец, а также как мультиинструменталист и автор песен. За свою жизнь Александр Градский получил звания заслуженного деятеля искусств РФ, народного артиста РФ и Приднестровской Молдавской Республики, лауреата Государственной премии РФ. Однако в последние годы он чаще всего появлялся в качестве одного из судей шоу "Голос".

Напомним, композитор был госпитализирован в столице 26 ноября. Ему стало плохо дома, он не смог самостоятельно добраться до ванной, а затем потерял сознание. Прийти в себя Градский смог только спустя через час. А молодая возлюбленная артиста Марина Коташенко вызвала "скорую". Музыканта забрали в больницу, врачи подозревали, что у него произошел инсульт. Однако спустя пару дней, несмотря на оказанную помощь докторов, композитор скончался.

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