В бывших республиках СССР стали забывать русский язык: можно ли это изменить

- Да будь я индианкой преклонных годов, я русский бы выучила за то... А за что? Фото: Валерий ШУСТОВ/РИА Новости
Российский МИД создает департамент «мягкой силы». Он будет работать в области культуры и искусства, науки и спорта и еще займется молодежными обменами.
«Планируется, что новый департамент возьмет на себя разработку общей политики Российской Федерации в сфере международного культурно-гуманитарного сотрудничества, определение приоритетов на этом треке...» - заявили на Смоленской площади.
Если выбраться из словесного дипломатического болота и выразиться просто, то есть по-русски, получится следующее: в МИДе собираются продвигать Россию с помощью культуры, науки и языка и делать это будут в первую очередь через молодежь.
Давно пора. Иностранцев, которые изучают великий и могучий, за последние 30 лет стало вдвое меньше. Если в начале 90-х их было около 75 миллионов, то сегодня хорошо если наберется хотя бы 35 миллионов. На Балканах, которые считаются главной духовной опорой России в Европе, было 38 млн изучающих русский язык в 1990 году, а осталось 8 млн в 2015-м.
На постсоветском пространстве в бывших республиках СССР, а ныне в великих независимых державах еще хуже.
Первыми, еще при советской власти, от кириллицы отказались власти Молдавии. В августе 1989 года правительство республики пошло на поводу у «Народного фронта», отменило кириллический алфавит и ввело для молдавского языка румынское правописание на латинице. При этом Приднестровье до сих пор пишет на кириллице.
Этому примеру почти сразу после отделения последовали и в Туркмении. «Ненавистную» кириллицу на «независимую» латиницу сменили уже в апреле 1993-го указом президента Сапармурата Ниязова.
В ноябре того же года латиница победила и в Узбекистане.
Азербайджан продержался дольше - официально кириллический алфавит действовал до 2001 года. Но решение о том, что страна переходит на новые рельсы письменности, было принято уже в 1992 году.
Казахстан тоже скоро забудет про «а» и «б». На латинскую графику там планируют полностью перейти к 2025 году.
Вместе с письмом вполне объяснимо уходит и язык. Число людей, говорящих и думающих на русском, на территориях «приоритетного внимания» после парада независимости стало резко снижаться. В 90-е на русском в бывших союзных республиках говорили почти 119,5 млн человек. Сегодня - только 82,5 млн. Русская речь съеживается, зато языковые конфликты местного населения с русскими становятся регулярными, как праздник Лиго или Курбан-байрам.
Помните узбекский Чирчик? Там в начале октября этого года по всему городу в магазинах, школах, в транспорте появились незамысловатые листовки, которые призывают употреблять узбекский вместо русского. На каждом плакате одно слово - на узбекском и на русском. Напротив узбекского стоит зеленая галочка, русского - красный крестик. Все бы ничего, такую пропаганду можно было бы списать на энтузиазм местных националистов, только акцию организовали городские власти - объяснили, что хотели поддержать государственный язык.
Парламент Казахстана и вовсе принимает закон, по которому вывески, указатели, объявления, прейскуранты, ценники, меню и реклама в стране будут на казахском. Русский и другие языки будут использоваться только «при необходимости».
Эксперты считают, что вместо управления «мягкой силы», которое создает МИД, логичнее было бы использовать для продвижения национальных интересов уже действующие структуры. В первую очередь Россотрудничество: ведомство уже открыло Русские дома по всему миру, активно двигает культуру и науку. А еще имеется Русская гуманитарная миссия (РГМ). Их профиль - доставка помощи нуждающимся и поддержка тех, кто изучает русский язык как иностранный.
- Много народа сейчас говорит по-русски?
- Если не брать Россию (146 млн человек), то еще 110 - 120 миллионов. Это немного, учитывая, что 50 миллионов из них - это Белоруссия с Украиной, - говорит замдиректора РГМ Татьяна Орлова.
- Остальные не хотят или не могут учить язык?
- Хотят, но зачастую не могут. Не хватает книг, материалов, классов. Да и учителей не так много. В то же время русский - до сих пор язык межнационального общения на всем пространстве бывшего СССР.
- Книги за рубеж везете?
- Даже ремонт в классах делаем. Все под ключ - от линолеума до мастер-классов для учителей. Материалы для ремонта и оргтехнику мы закупаем на месте, а методическую базу везем из России. Так мы уже сделали 20 классов и уголков литературы в Сербии, Боснии и Герцеговине, Узбекистане, Киргизии и Ливане.
- 20 классов - это мало…
- Да, немного, но вместе с этим мы передали 152 тысячи книг в школы, детские сады и библиотеки за границей. А сколько ребят по ним учатся? Через один кабинет и одного учителя в неделю проходят сотни детей. Завтра они расскажут что-то о России (интересный факт, научат каким-то словам) десяти своим друзьям. Один-два из них заинтересуются. Так, капля за каплей, людей, которым интересен язык и культура, станет больше.
- Вы занимаетесь только образованием?
- Нет. На регулярной основе возим гуманитарную помощь. Вот на днях отправили очередной груз в Сирию. Помогаем медициной в разных странах.
А КАК У НИХ?
США уже десятки лет навязывают миру свои ценности. В первую очередь через кино и музыку, но в кабинетах госдепартамента знают толк и в акциях прямого действия. Любой желающий молодой человек может совершенно бесплатно съездить в США на «ознакомительную» экскурсию. Например, по программе work and travel - отправляешься в Штаты на три месяца, два из них работаешь, месяц путешествуешь. Эта программа до недавнего времени была очень популярна, например, у белорусов.
Или программа Библиотеки конгресса США Open World, когда небольшие группы молодых активных специалистов (5 - 6 человек) совершенно бесплатно отправляются в Штаты на недельную стажировку по своему профилю. Например, медики из Волгограда или юристы из Челябинска.
Цель таких поездок - обмен опытом, но… Первые два дня группы проводят в Вашингтоне. Там им устраивают экскурсии и читают лекции. Об истории США, выборной системе и о «молодых лидерах», которыми как на подбор являются все из присутствующих. Нет, на этих семинарах не вербуют в разведку, не подсовывают контракты на сотрудничество с Белым домом и госдепартаментом, но фразы типа «совершенная американская система выборов...», «исторически сложилось лидерство...» и т. п. проскакивают через предложение. После третьего часа начинаешь задумываться: «А ведь как тут все хорошо и правильно устроено!»
Потом на неделю тебя забрасывают в регион. Тут уже никакой пропаганды - чистая жизнь американской глубинки: походы в кафе, «на работу» и встречи с губернатором.
И все это совершенно бесплатно. За счет американского конгресса.
Работает такая схема? Работает. Участвуют в программе тысячи людей. Они же, вернувшись домой, рассказывают знакомым, как хорошо за океаном.
Может быть, новому департаменту МИДа, который создается в коридорах высотки на Смоленской площади, стоит задуматься над чем-то подобным? Дорого ли раз в год привезти группу из 50 человек на неделю в Россию? Наверное, недешево. Но находятся же средства на проведение всевозможных пафосных мероприятий, фестивалей и конгрессов, польза которых весьма сомнительна. Окупятся ли траты лояльностью экскурсантов? Безусловно.
МНЕНИЕ
Что за «языковые патрули» в Казахстане?
Сергей Мардан - об этно-национализме на постсоветском пространстве (подробности)
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