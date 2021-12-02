В бывших республиках СССР стали забывать русский язык: можно ли это изменить

- Да будь я индианкой преклонных годов, я русский бы выучила за то... А за что? Фото: Валерий ШУСТОВ/РИА Новости

Моя твоя уже не понимай

Российский МИД создает департамент «мягкой силы». Он будет работать в области культуры и искусства, науки и спорта и еще займется молодежными обменами.

«Планируется, что новый департамент возьмет на себя разработку общей политики Российской Федерации в сфере международного культурно-гуманитарного сотрудничества, определение приоритетов на этом треке...» - заявили на Смоленской площади.

Если выбраться из словесного дипломатического болота и выразиться просто, то есть по-русски, получится следующее: в МИДе собираются продвигать Россию с помощью культуры, науки и языка и делать это будут в первую очередь через молодежь.

Давно пора. Иностранцев, которые изучают великий и могучий, за последние 30 лет стало вдвое меньше. Если в начале 90-х их было около 75 миллионов, то сегодня хорошо если наберется хотя бы 35 миллионов. На Балканах, которые считаются главной духовной опорой России в Европе, было 38 млн изучающих русский язык в 1990 году, а осталось 8 млн в 2015-м.

На постсоветском пространстве в бывших республиках СССР, а ныне в великих независимых державах еще хуже.

Сменил алфавит - пиши пропало

Первыми, еще при советской власти, от кириллицы отказались власти Молдавии. В августе 1989 года правительство республики пошло на поводу у «Народного фронта», отменило кириллический алфавит и ввело для молдавского языка румынское правописание на латинице. При этом Приднестровье до сих пор пишет на кириллице.

Этому примеру почти сразу после отделения последовали и в Туркмении. «Ненавистную» кириллицу на «независимую» латиницу сменили уже в апреле 1993-го указом президента Сапармурата Ниязова.

В ноябре того же года латиница победила и в Узбекистане.

Азербайджан продержался дольше - официально кириллический алфавит действовал до 2001 года. Но решение о том, что страна переходит на новые рельсы письменности, было принято уже в 1992 году.

Казахстан тоже скоро забудет про «а» и «б». На латинскую графику там планируют полностью перейти к 2025 году.

Вместе с письмом вполне объяснимо уходит и язык. Число людей, говорящих и думающих на русском, на территориях «приоритетного внимания» после парада независимости стало резко снижаться. В 90-е на русском в бывших союзных республиках говорили почти 119,5 млн человек. Сегодня - только 82,5 млн. Русская речь съеживается, зато языковые конфликты местного населения с русскими становятся регулярными, как праздник Лиго или Курбан-байрам.

Помните узбекский Чирчик? Там в начале октября этого года по всему городу в магазинах, школах, в транспорте появились незамысловатые листовки, которые призывают употреблять узбекский вместо русского. На каждом плакате одно слово - на узбекском и на русском. Напротив узбекского стоит зеленая галочка, русского - красный крестик. Все бы ничего, такую пропаганду можно было бы списать на энтузиазм местных националистов, только акцию организовали городские власти - объяснили, что хотели поддержать государственный язык.

Парламент Казахстана и вовсе принимает закон, по которому вывески, указатели, объявления, прейскуранты, ценники, меню и реклама в стране будут на казахском. Русский и другие языки будут использоваться только «при необходимости».

Хотят, но не могут?

Эксперты считают, что вместо управления «мягкой силы», которое создает МИД, логичнее было бы использовать для продвижения национальных интересов уже действующие структуры. В первую очередь Россотрудничество: ведомство уже открыло Русские дома по всему миру, активно двигает культуру и науку. А еще имеется Русская гуманитарная миссия (РГМ). Их профиль - доставка помощи нуждающимся и поддержка тех, кто изучает русский язык как иностранный.

- Много народа сейчас говорит по-русски?

- Если не брать Россию (146 млн человек), то еще 110 - 120 миллионов. Это немного, учитывая, что 50 миллионов из них - это Белоруссия с Украиной, - говорит замдиректора РГМ Татьяна Орлова.

- Остальные не хотят или не могут учить язык?

- Хотят, но зачастую не могут. Не хватает книг, материалов, классов. Да и учителей не так много. В то же время русский - до сих пор язык межнационального общения на всем пространстве бывшего СССР.

- Книги за рубеж везете?

- Даже ремонт в классах делаем. Все под ключ - от линолеума до мастер-классов для учителей. Материалы для ремонта и оргтехнику мы закупаем на месте, а методическую базу везем из России. Так мы уже сделали 20 классов и уголков литературы в Сербии, Боснии и Герцеговине, Узбекистане, Киргизии и Ливане.

- 20 классов - это мало…

- Да, немного, но вместе с этим мы передали 152 тысячи книг в школы, детские сады и библиотеки за границей. А сколько ребят по ним учатся? Через один кабинет и одного учителя в неделю проходят сотни детей. Завтра они расскажут что-то о России (интересный факт, научат каким-то словам) десяти своим друзьям. Один-два из них заинтересуются. Так, капля за каплей, людей, которым интересен язык и культура, станет больше.

- Вы занимаетесь только образованием?

- Нет. На регулярной основе возим гуманитарную помощь. Вот на днях отправили очередной груз в Сирию. Помогаем медициной в разных странах.

А КАК У НИХ?

«Мягкая сила» по-американски

США уже десятки лет навязывают миру свои ценности. В первую очередь через кино и музыку, но в кабинетах госдепартамента знают толк и в акциях прямого действия. Любой желающий молодой человек может совершенно бесплатно съездить в США на «ознакомительную» экскурсию. Например, по программе work and travel - отправляешься в Штаты на три месяца, два из них работаешь, месяц путешествуешь. Эта программа до недавнего времени была очень популярна, например, у белорусов.

Или программа Библиотеки конгресса США Open World, когда небольшие группы молодых активных специалистов (5 - 6 человек) совершенно бесплатно отправляются в Штаты на недельную стажировку по своему профилю. Например, медики из Волгограда или юристы из Челябинска.

Цель таких поездок - обмен опытом, но… Первые два дня группы проводят в Вашингтоне. Там им устраивают экскурсии и читают лекции. Об истории США, выборной системе и о «молодых лидерах», которыми как на подбор являются все из присутствующих. Нет, на этих семинарах не вербуют в разведку, не подсовывают контракты на сотрудничество с Белым домом и госдепартаментом, но фразы типа «совершенная американская система выборов...», «исторически сложилось лидерство...» и т. п. проскакивают через предложение. После третьего часа начинаешь задумываться: «А ведь как тут все хорошо и правильно устроено!»

Потом на неделю тебя забрасывают в регион. Тут уже никакой пропаганды - чистая жизнь американской глубинки: походы в кафе, «на работу» и встречи с губернатором.

И все это совершенно бесплатно. За счет американского конгресса.

Работает такая схема? Работает. Участвуют в программе тысячи людей. Они же, вернувшись домой, рассказывают знакомым, как хорошо за океаном.

Может быть, новому департаменту МИДа, который создается в коридорах высотки на Смоленской площади, стоит задуматься над чем-то подобным? Дорого ли раз в год привезти группу из 50 человек на неделю в Россию? Наверное, недешево. Но находятся же средства на проведение всевозможных пафосных мероприятий, фестивалей и конгрессов, польза которых весьма сомнительна. Окупятся ли траты лояльностью экскурсантов? Безусловно.

МНЕНИЕ

Что за «языковые патрули» в Казахстане?

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