В Дании начато расследование «норкового дела»

В 2020 году в стране обнаружили штамм коронавируса, снижающий способность организма вырабатывать антитела. Было установлено, что этот штамм передался норкам Фото: Влад КОМЯКОВ

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен готовится к выступлению перед членами парламентской комиссии. Ей предстоит убедить членов специальной комиссии, занимающейся расследованием уничтожением 15 миллионов норок, в том, что уничтожение пушистых зверьков было оправданными и законным. Об этом сообщает Le Monde.

В 2020 году в стране обнаружили штамм коронавируса, снижающий способность организма вырабатывать антитела. Было установлено, что этот штамм передался норкам. Фермерам-владельцам норковых хозяйств поступил приказ – истребить всех животных.

Еще в прошлом году Дания была крупнейшим экспортером норкового меха. Товар закупали промышленники Италии, Греции, Китая. Но после случившегося продавать стало нечего. Что сильно отразилось на меховой индустрии Дании, которая и так переживала кризис из-за того, что многие в мире отказались от пошива верхней одежды из натурального меха.

После тотального истребления норок министр продовольствия и сельского хозяйства Могенс Йенсен подал в отставку. Позже выяснилось, что у правительства не было полномочий отдавать приказ на ликвидацию зверей, министры должны были согласовать его со специальной парламентской комиссией, а не принимать решение в узком кругу.

Расследование продолжается, следственная комиссия приступила к допросу свидетелей. Показания предстоит дать и премьер-министру Дании Метте Фредериксен. Если подтвердится, что приказ об истреблении норок исходил из ее канцелярии, то главу правительства вызовут в Верховный суд Дании.