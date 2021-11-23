В Алтайском крае в 2022 году на индексацию зарплат бюджетников направят дополнительно почти миллиард рублей

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко. Фото: www.altairegion22.ru

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко предложил увеличить расходы на зарплаты региональным бюджетникам на 986 млн. рублей. Об этом стало известно 22 ноября на совместном заседании рабочей группы и комитета Алтайского краевого Законодательного Собрания по бюджетной, налоговой, экономической политике и имущественным отношениям, где проводилась доработка ко второму чтению проекта закона «О краевом бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».

Индексация будет проведена дважды: на 6,4% с 1 января 2022 года и на 4% с 1 октября 2022 года. Общий темп роста заработной платы работников составит 10,9%. Предлагаемое повышение оплаты труда позволит сохранить сложившуюся дифференциацию в оплате труда разных категорий работников и учитывает новый размер МРОТ.

Напомним, проектом закона о краевом бюджете на 2022-2024 годы уже предусмотрена индексация заработной платы для отдельных категорий работников, подпадающих под действие указов Президента Российской Федерации, на 15,9% с 1 января 2022 года.

Дополнительно в бюджете Алтайского края в будущем году предусмотрена индексация ежемесячного пособия на ребенка и регионального материнского капитала, размер которого увеличится до 59 907 рублей, ежемесячных денежных выплат ветеранам труда до 665 рублей, труженикам тыла и жертвам политических репрессий до 645 рублей. В регионе также дополнительно направят средства на финансовую помощь муниципалитетам на сумму около 1,5 млрд рублей, на поддержку дорожного хозяйства - 257 млн рублей, на укрепление материально-технической базы учреждений образования - 480 млн рублей. Ко второму чтению закона о бюджете региона на 2022 год предусмотрены субсидии на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды в размере 210 млн рублей, а также субсидии на обеспечение расчетов за топливно-энергетические ресурсы - 100 млн рублей.