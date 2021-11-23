Готовь квадрокоптер летом, а лопату - зимой

Снег предстоящей зимой на дорогах будут разгребать 2200 спецмашин. В кварталы отправят 6900 дворников, 650 уборочных машин и 1100 средств малой механизации Фото: Олег ЗОЛОТО

Старт холодного сезона в Петербурге начался с прокурорской проверки и кадровых перестановок.

В Петербург пришли первые морозы. Пока температура танцует около нуля, но уже скоро в Северной столице установится настоящее предзимье. По словам главного синоптика города Александра Колесова, зима намечается чуть теплее климатической нормы. Впрочем, без морозов и снега Петербург точно не останется. Насколько сугробы будут высокими, а температуры - низкими, зависит от капризных циклонов и антициклонов. Но возможных погодных аномалий никто не отменял.

Насколько город готов к морозному сезону? И не повторится ли зима 2018-2019 годов, когда на непосыпанных и нерасчищенных тротуарах пострадали 3755 человек, а сосульки травмировали 90 и убили одного человека?

КАМНЕПАД ПО-ПИТЕРСКИ

Нынешний отопительный сезон - самый ранний за 40 лет - стартовал 20 сентября, всего спустя неделю периодического протапливания. С тех пор в Петербурге сменилось руководство всего жилищно-коммунального блока: вице-губернатор, председатели комитета по благоустройству и жилкома, а на днях в отставку подал глава регионального фонда капремонта.

Кадровые перестановки совпали с прокурорской проверкой, которая выявила много нарушений при подготовке города к зиме. И это при том, что официально власти объявили о 100-процентной готовности. Выяснилось, что капремонт теплоснабжения не успели закончить в 536 жилых домах, а некоторые из них остались без крыш и со срезанными стояками. В адрес вице-губернатора Николая Линченко, который на тот момент курировал жилищные вопросы, внести представление. Паспорта готовности всем 18 районам Петербурга вручили лишь к середине ноября.

По словам руководителя подразделения Национального центра общественного контроля в сфере ЖКХ «ЖКХ Контроль» в Петербурге Аллы Бредец, дома не успевают с капремонтом к зиме из года в год. Причина в пассивности собственников, вольностях со стороны управляющих организаций и формате работы фонда капремонта, который порой сам себе заказчик и проверяющий.

- Если с капремонтом инженерных сетей в этом году дела обстоят более-менее успешно, то с ремонтом кровли - большие проблемы. Отчасти из-за экономических факторов (повысилась стоимость кровельного металла), отчасти из-за неразберихи между фондом капремонта и подрядчиками. Заторможенность фонда и недостаточный контроль со стороны жилищного комитета поспособствовали тому, чтобы программа в 2021-ом выполняется с минимальными показателями. Ну, а число протечек крыш говорит само за себя…, - констатирует эксперт. - Темпы капремонта даже на троечку не вытянули.

На днях муниципальные депутаты проверили, насколько капитально ремонтируемые крыши в центре города готовы к снегопадам. Результаты испугали: навскидку обнаружили 25 недоделанных кровель.

- Кровельное покрытие сняли, а новое не положили. Хотя на дворе скоро декабрь... Навален строительный мусор, но работы не ведутся, - описывает один из участников народной инспекции, депутат МО Правобережный Федор Грудин. - Причин много: может, в подорожании стройматериалов; может, плохое проектное управление со стороны фонда капремонта. В следующем году надо просто качественнее контролировать процесс. А главное, программа должна быть более открытой, чтобы следить за работами могли сами жители. Ведь кто, кроме них, сделает это лучше?

В историческом центре пугают не только крыши, но и фасады. Те, что не успели отремонтировать вовремя, продолжают чинить, несмотря на минусовую температуру. Конечно, фасады укутают пленкой и будут греть тепловыми пушками. Но если технологию нарушат, то «камнепад по-питерски» может лишь усилиться: после гарантийного срока лепнина полетит к земле, но дом не сможет вернуться в программу капремонта - и «Петербург просто превратится в руины».

«БЕЖАТЬ СО ВСЕХ НОГ, ЧТОБЫ ОСТАВАТЬСЯ НА МЕСТЕ»

Спустя месяц после старта отопительного сезона Смольный отчитался о полной готовности к зимним ЧП. Губернатор Александр Беглов доложил полпреду Александру Гуцану, что морозов ждут 15 ТЭЦ, 696 котельных, 373 центральных тепловых пункта и 9000 километров тепловых сетей. Завершили и ремонт электросетей, которые питают энергообъекты: починили 1038 трансформаторных подстанций и 210 километров ЛЭП.

А еще подготовили 377 аварийных бригад. Их помощь, увы, понадобилась почти сразу:

- 15 октября без холодной и горячей воды остались 2500 домов Курортного района, а также социальные объекты - например, больница №40. Прорыв трубопровода большого диаметра произошел в районе Левашовского шоссе. На то, чтобы разобраться с аварией и вернуть в краны нормальный напор воды, ушло двое суток.

- 29 октября трубу с горячей водой прорвало на проспекте Маршала Жукова. С места эвакуировали 10 человек, в том числе школьницу с ожогами.

- 1 ноября - двойной прорыв: кипяток залил три десятка автомобилей на перекрестке проспекта Космонавтов и улицы Орджоникидзе, а еще три машины оказались в яме после аварии на Фермском шоссе.

- 13 ноября коммунальная авария на Большой Конюшенной оставила без холодной воды 13 домов.

А бывает и хуже. В 2018 году хрупкие трубы с горячей водой погубили двух посетителей кафе на Измайловском проспекте, а в 2019-ом фонтан кипятка выбил окно квартиры на первом этаже дома на Комсомольской улице и отправил на тот свет ее хозяйку.

О том, что под ногами у нас закопаны изношенные трубы, известно давно. Вероятно, Петербург до сих пор расхлебывает последствия «трубного дела» 2012 года, когда 600 километров сетей отопления в городе заменили на брак или старье.

На сегодня, по данным госпрограммы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры, энергетики и энергосбережения Санкт Петербурга», в городе изношено 47 процентов коммунальной инфраструктуры. Замены ждут 29,2 процента теплосетей, 38,5 процента труб водопровода и 32,6 процента сетей канализации. На каждые 10 километров теплосетей приходится в среднем 12,4 повреждения, водопровода - 1,6 дефекта. По пути от котельной до квартиры в прохудившихся сетях теряется до 9,6 процента тепла, отплаченного абонентами.

На 2020-2025 годы программой на ремонт и развитие сетей выделили 433 миллиарда рублей, из них 102 - на теплосети. И эти деньги фактически уйдут только на то, чтобы процент изношенных труб оставался на прежнем уровне…

- В этом году заменили 250 километров теплосетей. На следующий год запланирована замена еще 270 километров инженерных коммуникаций, - сообщал вице-губернатор Анатолий Повелий.

Для сравнения, в 2020 году починили 252 километра теплосетей. Всего же в Петербурге 9666 километров труб с горячей водой.

«ДВОРНИК-ШЕРИНГ» НАМ ПОМОЖЕТ

Снег предстоящей зимой на дорогах будут разгребать 2200 спецмашин. В кварталы отправят 6900 дворников, 650 уборочных машин и 1100 средств малой механизации. Сбрасывать снег с крыш станут 500 кровельщиков, а еще 1500 вызовут при аномальных осадках.

По сравнению со снежным 2019-м, дворников стало меньше на треть. И это понятно: пандемия отправила многих уборщиков на родину. Восполнить дефицит рабочих рук власти пытаются, наращивая КПД каждого специалиста. Для этого их вооружают механическими помощниками - роторами, щетками. В этом году приспособлений используют около 1500, в два раза больше. Мечта Смольного - обеспечить каждого дворника не только автометелкой, но и целой уборочной машиной (сделать это хотят к 2025 году).

Запасся город и реагентами. На складах заготовили 100 000 тонн соли и еще столько же песка (для сравнения, в 2020-ом закупали в два с лишним раза меньше песка плюс гранитную крошку). В этом году комитет по благоустройству сделает упор на солевые растворы: ими будут опрыскивать улицы накануне снегопадов, чтобы осадки уходили в ливневку сразу, не успевая превратиться в лед.

- Соляной раствор не идеальное решение. Но это лучше, чем стандартная смесь песка и соли, - объясняет руководитель общественного проекта «Делайте правильно!» Дмитрий Гусев. - Песок увеличивает сцепление с поверхностью льда, при этом соль лед расплавляет. Нет смысла использовать и то, и другое сразу. К тому же, из-за такой обработки к весне на дорогах остается многослойный пирог грязи и пыли.

Но одними дворницкими гаджетами да солью не обойтись, а потому Смольный воззвал к народу. Всем желающим помочь дворникам за час работы лопатой готовы платить 150 рублей. Рассчитываться будут по схеме «утром работа - вечером деньги». Инвентарь выдадут бесплатно. Пока экспериментальный «дворник-шеринг» запускают в Калининском районе, но если халтура придется петербуржцам по душе, практику распространят на весь город.

Кстати, следить за процессом уборки будут онлайн. Причем не только с земли: ЖКС-1 Невского района уже осматривает фасады и кровли с помощью квадрокоптера, а потери тепла ищет тепловизором.

КСТАТИ

Сосули ушли в прошлое

Еще прошлой зимой Смольный рапортовали о победе над сосульками. Причем обошлось без сбивания их лазером. С наледью справились благодаря технологии «холодный чердак» и греющему кабелю по периметру кровли. Холодные чердаки оборудовали в 7000 жилых домов города, а кабель кинули на крыши полутора сотен зданий.

ЦИФРА

23 778 многоквартирных домов в Петербурге