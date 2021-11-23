Выпить кофе и записать песню: Сбер открыл первый региональный флагманский офис нового формата

Сбер открыл первый региональный флагманский офис нового типа. Инновационные отделения, в которых представлены все финансовые сервисы и продукты экосистемы, уже оценили клиенты банка в Москве. Теперь этот формат будет тиражироваться и в российских регионах. Первый необычный офис Сбера появился в Воронеже. В нем можно не только получить традиционные банковские услуги, но и протестировать новые гаджеты от Сбера и мировых компаний-партнёров – для этого оборудована специальная демонстрационная зона. Кроме того, в отделении можно заказать товары в СберМегаМаркете, проконсультироваться у фармацевта и купить лекарства в аптеке, оформить сделку с недвижимостью и выпить в кофейне чашечку кофе. Флагманский офис обслуживает как розничных, так и корпоративных клиентов, в нем создана расширенная зона экосистемы и нефинансовых услуг.

- Офисы Сбера уже давно больше, чем офисы классического банка. И наши клиенты привыкают к хорошему очень быстро. Мы видим, что зайти выпить кофе в Сбере привычно для москвичей. Теперь такой формат станет обычным делом и для жителей Воронежа, - рассказал заместитель председателя правления Сбербанка Сергей Мальцев, посетивший офис в Воронеже в первый день его работы. - С каждым днём флагманских отделений в России будет становиться всё больше, а это означает, что всё больше россиян соприкоснутся с новой концепцией Сбера как экосистемы, которая имеет не только цифровое, но и физическое воплощение — яркое, функциональное и уютное. Ведь в центре всех наших продуктов и сервисов всегда находится человек со своими потребностями и эмоциями.

Хорошему настроению клиентов здесь действительно уделяется большое внимание. Например, в воронежском офисе Сбер впервые обустроил современную звукозаписывающую студию с профессиональным оборудованием. Начинающие музыканты могут записать в ней музыку или песню, а блогеры - снять видеоконтент с чистым и профессиональным звуком. Студия оснащена высокотехнологичным стеклом, которое легко трансформируется в экраны с возможностью трансляции контента.

Еще одна новинка, реализованная в региональном флагманском офисе, - центр недвижимости «ДомКлик от Сбера». Его сотрудники помогают клиентам решать любые вопросы, связанные с покупкой и продажей жилья. Здесь можно выбрать и забронировать квартиру, оформить ипотеку или провести сделку без привлечения кредитных средств в режиме одного окна. С помощью 3D-технологий можно увидеть, как будет выглядеть квартира в новостройке, и отправиться на виртуальную экскурсию по будущему жилищу.

Благодаря комфортно спроектированному рабочему пространству и эргономичной мебели в офисе создана атмосфера, позволяющая обслуживать клиента «плечом к плечу». Это помогает персоналу установить с клиентами доверительные отношения. В то же время открытые переговорные зоны помогают сохранять приватность и проводить рабочие встречи в любом удобном формате. Для премиальных клиентов в воронежском офисе доступен формат СберПремьер. Семь сотрудников помогут вип-посетителям решить любые финансовые вопросы или подобрать оптимальный инвестиционный портфель.

Ещё одно уникальное место, которое в будущем появится в региональных флагманских офисах Сбера, - это зона обучения клиентов. Получить консультацию по новым банковским продуктам теперь можно в необычном пространстве, где используются самые современные технологии: инновационный звук, мощные лазерные проекторы и сканер.