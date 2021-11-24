Лаборатория Вешки: проверка мяса. Фото представлены пресс-службой ВкусВилл

Одни делают акцент на вкусовые качества, другим важен натуральный состав, а есть и те, кто выбирает только определённые продукты из-за особенностей питания.

11 ноября традиционно отмечался Всемирный День качества, и мы решили подробно разобрать этот вопрос на примере бренда ВкусВилл, разработавшего свою уникальную систему контроля.

Контроль на всех этапах

В ассортименте магазинов ВкусВилл много продуктов с коротким сроком годности, при этом не содержащих консервантов и различных добавок вроде искусственных красителей и ароматизаторов. Все товары проходят строгую проверку не только на этапе начала сотрудничества с производителями, но и на регулярной основе: контроль качества сопровождает продукт и на всех других этапах, включая период продажи в магазине.

Всё начинается с поставки свежей партии на распределительные центры – там продукты встречают профессиональные технологи по контролю качества, проверяют температуру (не было ли нарушений при транспортировке), внешний вид, информацию на этикетке и органолептические показатели. Также они отбирают образцы для плановой проверки в собственной лицензированной лаборатории компании и во внешних лабораториях партнёров.

Лаборатория Вешки: проверка торты и хлеб. Фото представлены пресс-службой ВкусВилл

Когда продукт попадает в магазин, наступает время другой команды технологов – они постоянно на связи с продавцами, чтобы оперативно реагировать на их замечания, а также на обратную связь от покупателей. Если жалоба носит системный характер, проводится дополнительная дегустация и проверка, по факту которой вся партия может быть снята с продажи. Поэтому покупатели – активные участники процесса по контролю качества. У ВкусВилла с самого начала была налажена активная обратная связь с ними. И всё благодаря тому, что бренд действительно реагирует на обращения и принимает меры даже в тех случаях, когда по всем показателям лабораторных проверок с качеством всё в порядке, но продукт покупателей не устраивает по каким-то определённым параметрам (например, не нравится консистенция десерта или количество начинки в запеканке). В таких случаях продукт выводят на доработку, а возвращают на полки только после исправления всех недочётов.

При чём тут покупатель

Конечно, в первую очередь качество – это о том, что покупатель гарантированно получает безопасный продукт и может на 100% доверять указанному составу, потому что ВкусВилл дополнительно проверяет его, хотя на производстве все этапы контроля продукт уже прошёл. И да, это про вкус, ведь он не менее важен: натуральный состав и безопасность – это ещё не залог того, что товар понравится покупателям. Каждый хочет, чтобы полезное было вкусным! А ещё качество – это про разнообразие ассортимента, про возможность прорабатывать и предлагать уникальные товары и линейки для специальных диет.

Каждая категория продуктов требует особых проверок на определённые, свойственные именно ей показатели: логично, что у молочных и у мясных продуктов они будут сильно отличаться. Конечно, для обеих групп важно исключить наличие антибиотиков, но дальше их пути сильно расходятся. А если взять для примера такие редкие, но нужные людям сегодня безлактозные продукты, задача снова усложняется.

Лаборатория Вешки: проверка мяса. Фото представлены пресс-службой ВкусВилл

Как раз на примере безлактозных товаров давайте и разберём этот вопрос. Во-первых, у производителя в данном случае должны быть определённые документы, подтверждающие, что продукт лактозу не содержит. Аудит производства, производимый самим ВкусВиллом, позволяет убедиться, что производственный процесс действительно исключает пересечение с классическими молочными продуктами, содержащими лактозу. Во-вторых, проверяются условия производства и их соответствие требованиям безопасности, санитарные условия, как осуществляется входной контроль сырья и выходной контроль готового продукта, наличие у производителя всей необходимой документации. Третий этап – найти лабораторию, которая путём исследований может проверить факт «безлактозности». В собственной лаборатории ВкусВилл может определить ряд ключевых и самых распространенных показателей, причём сделать это быстро; но для специфических исследований нужны профильные организации, специализирующиеся на конкретном направлении – например, наличии лактозы. И только после всех этих исследований ВкусВилл заявляет, что предлагает покупателям действительно безлактозный и качественный продукт, соответствующий всем надписям на этикетке.

Лаборатория Вешки: проверка торты и хлеб. Фото представлены пресс-службой ВкусВилл

На сегодняшний день у ВкусВилла около 20 лабораторий-партнёров, которые помогают быть на страже контроля качества, и при необходимости этот список пополняется. Сопровождение на всех этапах и индивидуальный подход к каждой продуктовой линейке позволяют осуществлять полный контроль за качеством. А покупатели в итоге могут приобрести во ВкусВилле не только молоко и йогурты без лактозы, но и масло, десерты и даже «Сулугуни» – причём уникальный ассортимент постоянно расширяется.

Так для чего в итоге ритейлеру нужен собственный подход к качеству? Это, возможно, самое важное условие для доверия покупателей, дающее им возможность выбирать продукты без лишних сомнений, не тратить время на изучение информации о поставщике и не углубляться в не всегда понятные термины и обозначения на этикетке. И при этом не сомневаться в том, что для себя и своей семьи они действительно выбрали то, что нужно.

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