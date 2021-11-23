«Проблема стоит очень остро»: штраф для «зацеперов» поднимут в 40 раз?

Группа депутатов и сенатор от «Единой России» предлагают изменить сумму штрафа наказание за нарушение целого ряда правил поведения на железнодорожном транспорте со ста до четырех тысяч рублей. Документ за подписью вице-спикера Госдумы Сергея Неверова, председателя комитета по безопасности Василия Пискарева, его заместителя Анатолия Выборного и сенатора Ирины Руковишниковой предполагает изменения в часть первую статьи 11.17 КоАП РФ.

«Проблема стоит очень остро, к сожалению, дети и подростки получают травмы, — отметил Сергей Неверов. - Смысл увеличения штрафов в том, чтобы, во-первых, сами правоохранители более пристально реагировали на факты нарушений, а штраф перекрывал как минимум судебные издержки, соответственно, родители после получения таких штрафов были внимательнее, разъясняли, почему так нельзя делать. Нас в этом поддержало и правительство — есть положительный отзыв. Я надеюсь, что сам факт внесения и рассмотрения инициативы привлечет внимание взрослых к проблеме. В данном случае важны превентивные меры».

В настоящее время за противоправный проезд снаружи поездов установлена административная ответственность. В качестве наказания — штраф, размер которого не менялся на протяжении двух десятилетий, с момента принятия первоначальной редакции КоАП РФ.

«Штраф в сто рублей — когда уже билет на электричку дороже стоит — никого не пугает, а значит данная превентивная мера не работает. Такое наказание явно несоразмерно степени общественной опасности этого экстремального правонарушения. Тем более, речь идет о жизни подростков, т.к. именно они чаще всего проходят по данной статье. В связи с этим требуется ужесточение санкции», — объяснил инициатор законопроекта Анатолий Выборный.

Депутат сообщил, что по данным МВД, в России ежегодно пресекается порядка тысячи таких правонарушений. За пять лет в органы внутренних дел было доставлено более 1700 несовершеннолетних «зацеперов». А за семь месяцев 2020 года в Центральном федеральном округе 11 несовершеннолетних «зацеперов» получили травмы, четверо из них погибли.

В настоящее время возможность привлечь «зацеперов» к ответственности предусмотрена и в Уголовном Кодексе РФ, рассказал Анатолий Выборный. Например, согласно статье 267 УК «зацепинг» может классифицироваться как «действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств». Однако, как показывает практика, на скамью подсудимых «зецепер» по ней вряд ли попадет, т.к. сложно доказать, что данный поступок совершен из хулиганских побуждений, а проезд напрямую угрожал эксплуатации транспортного средства.

«Мы учли опыт правоприменителей и предлагаем в данном случае более конкретную санкцию КоАП. Ее будет проще применять к нарушителям в аналогичных ситуациях, и штрафы уже будут серьезными, а значит и превенция будет более действенной», — заключил Анатолий Выборный.