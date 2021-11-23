Шойгу: 10 бомбардировщиков США отработали применение ядерного оружия по России

Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Фото: Министерство обороны РФ

- Пользуясь случаем, хочу сообщить Вам, что мы завершили внутригосударственные процедуры, необходимые для вступления в силу протокола о продлении срока действия российско-китайского межправительственного Соглашения об уведомлениях о пусках баллистических ракет и космических ракет-носителей от 13 октября 2009 года, - заявил Шойгу в ходе рабочей встречи с главой военного ведомства КНР Вэй Фэнхэ. Сами переговоры прошли во вторник в формате видеоконференции.

По время встречи Шойгу отметил, что российские военные фиксируют "активизацию действий американской стратегической бомбардировочной авиации вблизи границ России", которая за последний месяц совершила около 30-ти вылетов к рубежам России, что "в 2,5 раза больше, чем за соответствующий период прошлого года" (в 2020 году над акваторией Охотского моря стратегическая авиация Военно-воздушных сил США выполнила 22 полета, в то время как в 2019 году их было всего три). При этом глава военного ведомства уточнил, что самолеты НАТО находились в 20 километрах от государственной границы.

- Китай и Россия в течение многих лет являются стратегическими партнерами. Сегодня, в условиях усиливающейся геополитической турбулентности и повышения конфликтного потенциала в разных районах мира, развитие нашего взаимодействия особенно актуально, - сказал Шойгу.

Министр подчеркнул, что "в этом месяце в ходе учения стратегических сил США "Глобал тандер" 10 стратегических бомбардировщиков отрабатывали вариант применения ядерного оружия против России практически одновременно с Западного и Восточного направлений".

- В ходе этих мероприятий экипажи американских бомбардировщиков отрабатывали выход на рубеж применения крылатых ракет с нанесением условного ракетного удара, - предупредил иностранных коллег Сергей Шойгу.

Министры России и Китая пришли к выводу, что действия стратегической бомбардировочной авиации США у восточных рубежей России создают угрозу также для Китая и договорились об увеличении интенсивности совместной боевой подготовки на земле, в море и воздухе.