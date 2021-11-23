Минздрав готовит новые правила медосвидетельствования: наркоманов и алкоголиков не пустят за руль

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В Министерстве здравоохранения готовят проект новых правил по медицинскому освидетельствованию водителей. Новые нормативы могут вступить в силу с 1 марта 2022 года и коснутся тех, кто собирается получать права на вождение впервые или восстанавливать их после лишения.

Изменится порядок лабораторных исследований на наличие маркеров употребления наркотиков и пристрастия к алкоголю. Эта история началась еще в 2019 году, когда Минздрав предложил радикально изменить процедуру получения водительских прав. Вместо справки о том, что ты не состоишь на учете у нарколога, водителей хотели обязать сдавать анализы крови и мочи на маркер CDT (карбогидрат-дефицитный трансферрин). Он свидетельствует о хроническом злоупотреблении алкоголем. Все бы ничего, но этот тест очень дорогой и водителям надо было выложить из кармана дополнительные 5-8 тысяч.

Два года назад инициатива министерства спровоцировала волну народного гнева, люди брали наркодиспансеры штурмом, чтобы успеть оформить справки до введения приказа в силу и сэкономить.

Что решили сделать сейчас?

В итоге решение о том, отправить ли человека на прохождение лабораторных исследований, будет принимать врач-нарколог на основании следующих клинических признаков употребления психоактивных веществ:

- неадекватность поведения, в том числе сопровождающаяся нарушением общественных норм,

- ускорение или замедление темпа мышления,

- эмоциональная неустойчивость,

- сонливость,

- возбуждение,

- бледность,

- сухость кожных покровов,

- учащение или замедление дыхания,

- тахикардия (учащенное сердцебиение) или брадикардия (замедление сердцебиения),

- сужение или расширение зрачков,

- тремор рук,

- признаки «внутривенного введения веществ» и следы от инъекций.

То есть, сдавать анализы пойдут только те, кого врач заподозрит в употреблении наркотиков или хроническом пристрастии к алкоголю. Инициатива Минздрава выглядит, как попытка применять, с одной стороны, точные способы диагностики, с другой, не вгонять в лишние финансовые расходы и стресс тех, кто чист перед законом и обществом.

С этим согласен координатор движения «Общество Синих Ведерок», член общественного совета ГУ МВД России по Москве, руководитель рабочей группы «Защита прав автомобилистов» Петр Шкуматов:

- Идея Минздрава сейчас как раз направлена на то, чтобы выявить группы риска и сосредоточится на них. При совпадении трех клинических признаков употребления психоактивных веществ, врач должен будет направить человека на сдачу анализов в лабораторию. Но если мы посмотрим на всю эту процедуру в целом, то тут можно говорить, что относительной точность в плане инструментария обладает только анализ мочи на наркотики. Этот анализ даст более приближенный к реальности результат. Почему все же не точный, а приблизительный? Потому что, если человек не употребляет наркотики неделю, то он вполне может, так сказать, подготовиться к сдаче анализов, чтобы они не показали того, чего ему не нужно. При этом выявить хронический алкоголизм еще сложнее. Я бы сказал, что на сегодня это – некая утопия, потому что фермент CDT не является однозначным показателем хронического алкоголизма. Об этом говорится в многочисленных исследованиях. Не очень понятно, как результаты таких анализов интерпретировать. На самом деле в реальности окончательное решение о постановке диагноза всегда принимает врач.