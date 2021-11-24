Анекдоты: Положили в больницу сомалийского пирата, и он тут же захватил чужое судно

Третий раз пришел Старик на берег. Разбушевалось Синее море. Выплыла Золотая Рыбка и, не спрашивая ни о чем Старика, сразу же дала ему адрес студента Раскольникова.
* * *
Когда-нибудь я напишу заявление на увольнение и, отрабатывая две недели, буду каждый день разогревать рыбу в микроволновке. Эта месть будет горячей!
* * *
Чат в интернете:
- Расскажи о себе.
- Брюнетка.
- А глаза?
- Два.
* * *
Беда не приходит одна, обычно - с понятыми
* * *
Украина, два соседа-кума:
- Мыкола, хочу вот колоть свинью - помоги чем можешь.
- Нож тебе трэба?
- Ни, свинья.
* * *
- Петрович, где девушку собираешься искать? Какие системные требования и ТТХ?
- Не битую, не крашеную…
* * *
Кроме быстрых шахмат, есть и быстрое домино, когда сопернику сразу говорят «козел».
* * *
Девушка пришла к гадалке.
- Меня любят двое парней. Скажи, кому из них повезет?
Гадалка разложила карты, потом внимательно посмотрела на девушку.
- Повезет Игорю - на тебе женится Дима.
* * *
- Она сменила номер телефона, заблокировала его во всех соцсетях, сменила адрес, сделала все, чтобы он не смог ее больше найти...
- А он?
- А он и не искал.
* * *
Умная женщина всегда знает, когда надо промолчать.
Знает, зараза!
Но не может.
* * *
- Возьмите меня диктором на телевидение!
- Но вы же такая страшная...
- А вдруг надо будет объявить войну или дефолт... А тут и я!
* * *
В Одессе:
- Рабинович, как жизнь?
- Сема, я тебя не понял! Шо это за вопрос?! Мы шо, уже не в одном государстве живeм?
* * *
Она была до того правильной, до того разумной, до того высоконравственной, что очень хотелось влить в нее бутылочку коньяка и посмотреть, что получится.