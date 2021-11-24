Анекдоты: Положили в больницу сомалийского пирата, и он тут же захватил чужое судно

Третий раз пришел Старик на берег. Разбушевалось Синее море. Выплыла Золотая Рыбка и, не спрашивая ни о чем Старика, сразу же дала ему адрес студента Раскольникова.

* * *

Когда-нибудь я напишу заявление на увольнение и, отрабатывая две недели, буду каждый день разогревать рыбу в микроволновке. Эта месть будет горячей!

* * *

Чат в интернете:

- Расскажи о себе.

- Брюнетка.

- А глаза?

- Два.

* * *

Беда не приходит одна, обычно - с понятыми

* * *

Украина, два соседа-кума:

- Мыкола, хочу вот колоть свинью - помоги чем можешь.

- Нож тебе трэба?

- Ни, свинья.

* * *

- Петрович, где девушку собираешься искать? Какие системные требования и ТТХ?

- Не битую, не крашеную…

* * *

Кроме быстрых шахмат, есть и быстрое домино, когда сопернику сразу говорят «козел».

* * *

Девушка пришла к гадалке.

- Меня любят двое парней. Скажи, кому из них повезет?

Гадалка разложила карты, потом внимательно посмотрела на девушку.

- Повезет Игорю - на тебе женится Дима.

* * *

- Она сменила номер телефона, заблокировала его во всех соцсетях, сменила адрес, сделала все, чтобы он не смог ее больше найти...

- А он?

- А он и не искал.

* * *

Умная женщина всегда знает, когда надо промолчать.

Знает, зараза!

Но не может.

* * *

- Возьмите меня диктором на телевидение!

- Но вы же такая страшная...

- А вдруг надо будет объявить войну или дефолт... А тут и я!

* * *

В Одессе:

- Рабинович, как жизнь?

- Сема, я тебя не понял! Шо это за вопрос?! Мы шо, уже не в одном государстве живeм?

* * *

Она была до того правильной, до того разумной, до того высоконравственной, что очень хотелось влить в нее бутылочку коньяка и посмотреть, что получится.