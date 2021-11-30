Муж Седоковой показал ее 10-летнюю дочь, снимки которой запретил публиковать ее отец

Анна Седокова и Янис Тимма поженились в сентябре прошлого года. Фото: Инстаграм.

Муж Анны Седоковой Янис Тимма поделился в Инстаграме трогательным снимком: на нем запечатлены все дети певицы от предыдущих отношений. В кадре вместе с Анной и Янисом позируют 16-летняя Алина, 4-летний Гектор и 10-летняя Моника. Если со старшей дочкой и сыном Седокова фотографируется довольно часто, то с младшей дочкой – почти никогда. После развода певицы Моника живет в США вместе с отцом, бизнесменом Максимом Чернявским. Предприниматель через суд запретил Анне публиковать в соцсетях снимки дочери. Зато этот запрет не распространяется на ее близких, в частности на Тимму.

- У нас до сих пор нет фотографии, на которой мы все вместе, и даже эта фотография - еще не все. Это самое близкое, что у нас есть. Каждый раз на другом конце света кого-то не хватает. Но я хочу сказать, что ты - одна из лучших. Твоя страсть и желание показать и дать детям лучшую жизнь невероятны. Всегда оставайся такой, потому что я уверен - все еще впереди, - посвятил Янис жене нежный пост.

. В кадре вместе с Анной и Янисом позируют 16-летняя Алина, 4-летний Гектор и 10-летняя Моника. Фото: Инстаграм.

Поклонники певицы пишут в комментариях, что Моника растет настоящей красавицей. Развод с Чернявским был мучительным для артистки. После расставания с Седоковой Максим получил основную опеку над ребенком. Седокова вела с бывшим мужем долгие судебные баталии за дочь. Артистка родила Монику в Америке, у девочки есть американское гражданство, поэтому делом об опеке занимался суд Лос-Анджелеса. Максим твердо решил лишить бывшую жену родительских прав, так как боялся, что Анна увезет Монику в Россию. В итоге Седокова получила право видеться с дочкой несколько раз в год на территории США или любой другой страны за пределами России. Из-за пандемии она долгое время не могла встретиться с Моникой и воссоединилась с ней, как только появилась такая возможность.

Старшую дочь Алину артистка родила от капитана киевского «Динамо» Валентина Белькевича. Певица признавалась, что вышла замуж из-за беременности, футболист начал изменять ей сразу после свадьбы.

- Я выходила из роддома, будучи женой капитана сильнейшей команды, обеспеченного человека, с дерматиновой розовой сумочкой в руках, на которой был нарисован плюшевый мишка. Я настолько была дитем! – рассказывала Седокова. - Я с этой сумкой, с ребенком и мужем, который уже переспал с половиной страны, имел обильные сексуальные контакты.

Спортсмен скоропостижно скончался в 2014 году, у него оторвался тромб. Своего младшего ребенка, сына Гектора, певица родила в апреле 2017 года. Отцом малыша стал бизнесмен Артем Комаров (сын миллиардера Андрея Комарова), возглавляющий собственный строительный бизнес. Сразу после рождения малыша пара рассталась.

Сейчас артистка уверена, что она никогда не любила по-настоящему, и только Тимма сумел растопить ее сердце.

- Как правило, перед принцем ты встретишь 38 дураков, которые тебя искалечат. Потому что ты ничего не понимаешь, ты наивная дурочка, - рассказывала Седокова. - Понимаю сейчас, что вся моя жизнь была невероятно яркая, эмоциональная, с мегакрутыми приключениями, но вот это единение и первая любовь сейчас.