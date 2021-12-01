Владимир Ефимов: Октябрь стал рекордным по приросту индивидуальных предпринимателей в Москве

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В столице за октябрь 2021 года поставлен рекорд по приросту новых индивидуальных предпринимателей с мая 2019 года. Их число составило 7825 единиц и превысило результат сентября на 3,5%. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Несмотря на введенные в конце октября ограничения, связанные с пандемией, темпы регистрации новых ИП в Москве продолжили расти и сегодня выше, чем в 2019 году, - отметил заммэра. - За январь-октябрь 2021 года новых индивидуальных предпринимателей зарегистрировалось 65,6 тысячи – на 5,4% больше, чем за январь-октябрь 2019 года».

Общее количество индивидуальных предпринимателей в Москве на 1 ноября достигло 356,3 тысячи, превысив на 1,2% показатель на аналогичную дату 2019 года.

В Москве зарегистрирован каждый третий ИП Центрального Федерального округа и каждый десятый индивидуальный предприниматель России. «Число работающих у ИП сотрудников на начало ноября 2021 года достигло 126,3 тысячи человек, что на 26% больше, чем в 2019 году», - отметил министр правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов.