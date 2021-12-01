Канадский ученый: Инопланетяне могут попасть на Землю на наших космических кораблях

Ученый считает, что первые признаки жизни, с которыми столкнутся исследователи космоса, будут сродни земным бактериям, и не исключен вариант их заноса на Землю. Фото: Shutterstock

По мнению профессора биологии Энтони Риккарди из Университета МакГилла в канадском Монреале, недалек тот день, когда космические миссии, предназначенные для доставки образцов инопланетной породы на Землю, могут привезти с собой чужеродную микрофлору. И она вполне может представлять опасность для жизни на нашей планете.

– Поиск жизни за пределами планеты – захватывающее занятие, которое может привести к огромному открытию в недалеком будущем. Однако перед лицом увеличения количества космических миссий (включая те, которые предназначены для возврата образцов на Землю), крайне важно снизить риски биологического заражения в обоих направлениях, – приводит слова профессора издание Independent.

Ученый считает, что первые признаки жизни, с которыми столкнутся исследователи космоса, будут сродни земным бактериям, и не исключен вариант их заноса на Землю.

Профессор уверен, что человечеству стоит сосредоточиться на вопросах биологической безопасности, раннего обнаружения биологических загрязнителей и разработке мер борьбы с ними.

Риккарди напомнил, что в апреле 2019 года израильский беспилотный модуль Beresheet потерпел крушение при посадке на Луну. Помимо прочего, в зонде находились миллионы тихоходок (микроскопических существ, известных своей устойчивостью к неблагоприятным факторам внешней среды), которые рассеялись по поверхности спутника Земли. На данный момент нет никаких подтверждений, что тихоходки погибли.

Впрочем, нет подтверждения и обратному. Но ученые вполне допускают, что именно эти микроорганизмы способны приспособиться к лунному климату: например, на Земле их встречают на вершине Гималаев, в океане на глубине свыше 4000 м, подо льдом в Арктике и в горячих источниках.