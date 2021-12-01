Шукшина, Мамонов и тихие убийцы

Фото: Shutterstock

А все новости по-прежнему об одном.

То инстаграм, в кои-то веки устроив что-то полезное, стал пытаться ограничивать доступ к подпискам на Шукшину (сейчас уже забылось, что до отрицания вакцин она ездила в секту Сергия Романова и рассказывала, как там хорошо), то новый штамм - никто не знает, что теперь будет, а то и смерти разных знаменитостей из-за того же самого.

Самая поразительная история в этом ряду: известный человек сидел дома, по старческому упрямству не прививаясь, а к нему ходила домработница, а у домработницы заболела дочь, но сама домработница симптомов не имела, а раз так – считала себя здоровой и свободной, пришла и убила человека.

Вот это последнее – то, о чем я думаю все эти два года.

В России теперь живут сотни тысяч убийц.

Не в юридическом смысле, конечно. Да и не все они в чем-то виновны – есть те, кто и не мог знать о том, что с ними уже происходит, а кто и не имел другого выхода, кроме как толкаться ежедневно в метро, а потом идти домой к старшим.

И, тем не менее, есть целая толпа убийц, которым было просто все равно – они не давали себе труда подумать, остановиться, взять маску, не приходить, пройти мимо, остаться дома etc. Какая разница? Что хочу, то и делаю.

Ведь кто-то убил, к примеру, Мамонова. Подошел к нему после сибирского концерта, взял автограф, поговорил – и убил. Теперь ходит себе по улицам, надвинув на лоб капюшон, и все у него хорошо.

И можно, конечно, применить тут жлобскую мораль: «сами виноваты». Действительно, тот же Мамонов бессмысленным образом отказывался прививаться, все из того же упрямства.

Но только это ничего не меняет.

Ты погулял, покашлял, потусовался, а кто-то умер. И – очень часто – даже не «звезда эстрады и кино», а кто-то, кого ты отлично знаешь. Кто с тобой в близком родстве.

Не приведи Бог.

Я никогда не пойму этого фантастического равнодушия, с которым люди относятся к своей и чужой судьбе. Не знаю, что тут в основе: крестьянский фатализм, бедность, «русский авось», или все то же самое жлобство, вполне себе общемировое.

Два года думаю: случись что - только бы не подойти слишком близко. Только бы не задеть, не задеть.