Все по-взрослому: компания Huawei представила детские часы Watch Kids 4 Pro

Детские смарт-часы — гаджет двойного назначения. С одной стороны, это умный помощник для родителей, которые в любую секунду хотят знать, где находится их ребенок и быть в полной уверенности, что с ним ничего не случилось. С другой стороны, девайс должен быть интересен детям. Для них он не надсмотрщик, а проводник, который поможет безопасно исследовать окружающий мир и научит, как использовать цифровые технологии для того, чтобы дружить и веселиться.

Инженерам Huawei Watch Kids 4 Pro удалось создать гаджет, который устраивает и старших, и младших. По набору продвинутых функций и инновационных решений смарт-часы Huawei занимают лидирующие позиции на российском рынке. Их создатели уверены: в детских часах также все должно быть по-взрослому. О преимуществах Huawei Watch Kids 4 Pro стоит рассказать отдельно.

1. За передвижениями ребенка наблюдают 9 цифровых нянек

Определение местонахождения ребенка — самая главная функция детских смарт-часов. Она сохраняет спокойствие родителей, бережет их нервы. Huawei Watch Kids 4 Pro выполняют ее с беспрецедентной точностью. Встроенная система геопозиционирования на базе искусственного интеллекта определяет местоположение ребенка, используя навигационные системы GPS, Beidou, ГЛОНАСС, A-GPS, сети Wi-Fi, базовых станций, роуминга, акселерометра.

Приложение HUAWEI FamCare позволяет отслеживать местонахождения ребенка в режиме реального времени. Вы можете задать настройки безопасной зоны и будет получать уведомления каждый раз, когда ваш ребенок ее покидает.

Если кроха все же умудрился потеряться, ему достаточно в течение 5 секунд удерживать кнопку FUN, затем часы автоматически начнут дозваниваться по номеру кого-то из старших (его надо будет сохранить в часы заранее). При этом каждые пять секунд часы будут делать 3 фотографии и выслать родителям в режиме реального времени.

КСТАТИ

Дмитрий Второв, президент фонда «Поиск пропавших детей»:

- Сегодня существуют различные варианты, которые могут сократить количество пропавших детей, предотвратить случаи потери, самовольного ухода из дома или даже похищения. Одна из таких опций – современные технологии.

Дети пользуются смартфонами и другими устройствами для общения и развлечения. А ведь можно применять устройства и для обеспечения безопасности. Например, одним из способов отслеживать местоположение ребенка могут быть специальные умные часы. Это удобно, потому что часы, в отличие от телефона, всегда на руке и потерять или забыть их сложнее. Такие часы долго держат заряд батареи, у них есть тревожная кнопка SOS, возможность получать уведомления, если дети покидают безопасную зону, и другие полезные функции. Не нужно думать, что это на 100% обезопасит вашего ребенка, но мы рекомендуем использовать все доступные средства и технические возможности, чтобы предупредить беду или иметь возможность вовремя среагировать в случае опасности».

2. На связи в любое время

Huawei Watch Kids 4 Pro используют алгоритмы интеллектуального выбора сети. Гаджет регистрируется в ней самостоятельно и гарантирует стабильное соединение даже в роуминге. Это значит, что даже во время путешествий вы всегда будете знать, где находится ваш бутуз.

Гаджет поддерживает технологию 4G VoLTE, что дает возможность совершать голосовые вызовы с помощью мобильной сети LTE/4G. Раньше она использовалась исключительно для интернета, а для звонков телефоны автоматически переключались на 3G или 2G. Благодаря применяемым ноу-хау гаджет обеспечивает высокое качество связи при низком уровне энергопотребление.

Общаться с ребенком можно не только голосом, но и с помощью видеозвонков. Watch Kids 4 Pro оснащены фронтальной камерой 5 МП с углом обзора 85 градусов, что очень круто для детских устройств. С помощью камеры можно не только делать селфи с друзьями, но и устанавливать видеосвязь. Ее обеспечивают два приложения: FamCare и Huawei MeeTime. Последнее было специально разработано для общения с близкими, у которых тоже есть устройства Huawei.

3. Одной зарядки хватает до 7 дней

Часы оснащены батареей емкостью 800 мАч. Этого запаса энергии хватает на 2 дня работы в режиме максимального энергопотребления. Но если в приложении FamCare включить ультра режим (при этом сторонние приложения, фотокамера, чат, видеовызовы перейдут в спящий режим), то батареи хватит на 7 дней. При этом главные функции — определение местоположения и аудиозвонки – будут работать даже в режиме экономии.

Гаджет поддерживает технологию быстрой зарядки: достаточно подключить его к зарядному устройству на 20 минут, чтобы батарея зарядилась на 50 процентов.

4. Электронный друг и тренер

Watch Kids 4 Pro помогает заводить друзей и стимулируют детей соревноваться на лучший спортивный результат. Чтобы добавить новый контакт в свои часы, достаточно встряхнуть их рядом с часами товарища. Когда девайсы таким образом “подружатся” и установят соединение, дети смогут видеть результаты тренировок и количество пройденных шагов друг друга. Создатели часов рассчитывают, что такой элемент соперничества будет побуждать ребятишек больше двигаться.

Если запустить режим «Дуэль», то можно соревноваться друг с другом в прыжках через скакалку, приседаниях или упражнениях на пресс. При этом можно сравнивать результаты в режиме реального времени.

Со смарт-часами от Huawei можно совершенно спокойно бултыхаться в бассейне или на открытой воде. Их водонепроницаемость на том же уровне, что у взрослых часов.

Watch Kids 4 Pro могут стать персональным тренером по плаванию. Устройство распознает различные стили: брасс, баттерфляй, вольный стиль и плавание на спине. Гаджет фиксирует хронометраж тренировки, время и дистанцию, количество сожженных калорий, оценивает темп, среднюю скорость, а также индекс SWOLF (показатель эффективности плавания). И дети, и родители получают полную информацию о том, насколько полезными были занятия в бассейне.

5. С заботой о детях

AMOLED-дисплей 1,41 дюйма с высоким разрешением и плотностью пикселей 341 PPI оборудован датчиком внешней освещенности. Он автоматически меняет настройки яркости экрана в зависимости от условий окружающего освещения: гуляет ли ребенок на улице в солнечную погоду или лежит в своей спальне под одеялом и готовится ко сну. Эта функция бережет глаза малыша.

Другой сенсор — УФ-датчик – отслеживает время, которое чадо проводит на солнце, и предупреждает, если есть угроза обгореть или схватить солнечный удар.

Ремешок часов выполнен из силиконовых гипоаллергенных материалов и соответствует санитарным стандартам.

Циферблат часов оборудован LED-подсветкой, в темноте она включается автоматически и умеет «подмигивать» в ритм шагов ребенка. Так что вы никогда не упустите из виду своего сорванца.

ЦЕНА ВОПРОСА

Предзаказ смарт-часов Huawei Watch Kids 4 Pro стартует с 7 декабря.

Рекомендованная розничная цена 12 990 рублей.