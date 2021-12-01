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Происшествия1 декабря 2021 7:37

ФСБ с Росгвардией за месяц по стране изъяли 353 боевых стволов

Ликвидированы 17 подпольных оружейных мастерских, за незаконную торговлю боевым оружием задержано 85 человек
Александр БОЙКО
Александр БОЙКО
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Во время обысков ликвидировано 17 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов.

Во время обысков ликвидировано 17 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов.

Федеральной службой безопасности с Росгвардией за последний месяц пресечена преступная деятельность 85 жителей причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту.

- В ноябре 2021 в Москве, и еще 21-ом субъекте страны, по адресам проживания нелегальных оружейников проведены оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия. В результате из незаконного оборота изъято 353 единицы огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства, - сообщили в ФСБ России.

По данным ведомства среди изъятого оружия оказалось: 6 пулеметов («РПК», «ДП-27», «МО-42»), 23 автомата («АК-103», «АКМ», «АК-47», «АКС-74У», «АКМС»), 18 пистолетов-пулеметов («ПП111», «ППС», «VZ-26», «МР-40», «MG-42», «Кедр»), 224 пистолета и револьвера, 104 карабина, винтовки и ружья, а также 10 артиллерийских боеприпасов, 14 противопехотных мин, 30 ручных гранат («Ф-1», «РГД-5», «РГ-33», «ЯГД»), более 11000 патронов различного калибра, около 30 кг взрывчатых веществ (порох, тротил), основные части и комплектующие оружия, 12 приспособлений для бесшумной стрельбы.

Во время обысков ликвидировано 17 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов.

Причиной роста такого вида преступлений стало ужесточение законодательства в сфере оборота оружия. В частности, со следующего года под особый учет попадает оборот массо-габаритных макетов (ММГ) оружия. Именно его чаще всего переделывают в боевое. Многие оружейные дилеры решили побыстрее избавиться от неликвидного товара и тут же попали в поле зрения спецслужб.

В ведомстве отметили, что преступная деятельность «передельщиков» будет квалифицироваться в соответствии с изменениями в Уголовный кодекс Российской Федерации, вступившими в силу с 12 июля т.г. и усиливающими ответственность по статьям

222, 223 УК России. По ним были существенно увеличены тюремные сроки. За переделку массо-габаритных макетов оружия будут давать от 2 до 6 лет в колонии.

За продажу оружия через интернет организованной группой грозит тюремный срок до 12 лет со штрафом в 500 тысяч рублей (сейчас 8 лет и 200 тысяч рублей штраф). За сбыт взрывчатки участникам такого организованного «бизнеса» будут давать от 15 до 20 лет колонии и миллион рублей штрафа (сейчас до 12 лет), а за незаконное хранение пулеметов и гранатометов - 12 лет колонии.

Кстати, за продажу гладкоствольного оружия, огнестрельного оружия ограниченного поражения, его основных частей и патронов к нему, газового, пневматического оружия с дульной энергией свыше 7,5 Дж, холодного оружия либо метательного оружия также начнут сажать на сроки от 2 до 4 лет со штрафом в размере до 80 тысяч рублей.

КриминалПроисшествия: КРИМИНАЛ